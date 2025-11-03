Mohamed Ihattaren werd vrijdagavond warm welkom geheten in het Philips Stadion. Voor het eerst in vier jaar keerde hij terug bij 'zijn' PSV, de club waar hij destijds door persoonlijke omstandigheden op een pijnlijke manier afscheid van nam. Alfons Groenendijk heeft nog steeds vertrouwen in de Fortuna-speler. Daarbij weerlegt hij kritiek op Ihattaren's fysieke gesteldheid. "Dat zeiden ze ook over Saibari", merkt Groenendijk op.

Ihattaren speelde een vrij onzichtbare wedstrijd in het Philips Stadion, tóch genoot hij volop van zijn terugkeer. Hij raakte zichtbaar geëmotioneerd toen hij onder luid applaus het veld verliet. "Ik vind het wel mooi dat zo'n jongen, die toch moeilijk heeft gehad en te boek stond als een groot talent, niet vergeten is in Eindhoven. Respect naar oud-spelers vind ik altijd heel mooi. Ik heb er altijd moeite mee als ze dan terugkeren met een fluitconcert", zegt de oud-trainer van onder meer Jong PSV tegen Sportnieuws.nl.

Ontwikkeling Ihattaren

Groenendijk kijkt van een afstandje naar de ontwikkeling van Ihattaren en erkent dat hij nog altijd veel kwaliteit ziet. "Hij deed het goed en had wat goals en een assist", doelt Groenendijk op de beginfase bij Fortuna met drie goals en één assist. "Maar die stap terug naar de top maken, dat doe je niet alleen met goede voeten. Dan moet het hele plaatje kloppen, ook mentaal."

"Hij moet iedere dag gas geven en laten zien wat hij wil, maar hij heeft natuurlijk wel héél veel kwaliteit. Stiekem hoop je dat hij tóch weer die stap richting de top gaat zetten, maar dat moet hij toch écht zelf doen", vervolgt de oud-trainer van onder meer Ajax, ADO Den Haag en Willem II.

Kritiek op zijn fitheid

Groenendijk werpt alle kritieken over de fitheid van Ihattaren héél snel in de prullenbak. "Mensen weten vaak niet waar ze over praten. Ik durf niet te zeggen of Ihattaren helemaal fit is, maar dat zeiden analisten ook over Ismael Saibari (uitblinker bij PSV, red.). Nou, die heb ik weleens zijn shirt uitzien doen. Dat is één bonk spieren. En dan zeggen ze dat hij te zwaar is, daar moet ik wel om lachen. Ze weten ze niet wat ze zeggen", stelt Groenendijk resoluut.

Recordtransfer voor Ismael Saibari

De oud-voetballer is lovend over PSV-uitblinker Saibari. "Zoals het er nu naar uitziet, kan hij zomaar voor een recordbedrag (Cody Gakpo voor 42 miljoen euro naar Liverpool, red.) vertrekken. Hij schiet ze op dit moment uit alle hoeken en standen binnen. En er zit geen lelijke goal bij", zegt Groenendijk vol ongeloof. "Dat hij goed kan voetballen ziet iedereen, maar hij zó ongelooflijk effectief. Zijn rendement kan bijna niet groter. Saibari is wel een jongen die over het bedrag van Gakpo heen gaat, als hij zo doorgaat."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.