Ihattaren speelde dit seizoen tot nu toe elf wedstrijden voor Fortuna Sittard, waarin hij vier keer scoorde en twee assists gaf. De veelbesproken middenvelder annex middenvelder heeft enorme stappen gezet, maar er is ook nog een behoorlijke weg af te leggen. "Hij moet onder ogen krijgen wat het is om topsporter te zijn", zegt Fortuna-trainer Danny Buijs over het gevallen toptalent.

Ihattaren is dit seizoen één van de blikvangers van Fortuna Sittard. Afgelopen zaterdag speelde hij een prominente rol door een 'Panenka' te maken in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. "Ik ben dolblij met hem. Hij is een fantastische jongen en een geweldige speler. Maar voor hem ben ik het hardst ten opzichte van iedereen, omdat deze jongen ongelooflijk veel potentie heeft en veel stappen kan zetten. Ik probeer hem elke dag te helpen, maar hij moet het zelf doen", zegt Buijs bij L1-programma Tafel Voetbal.

'Hij is als eerste in de gym'

Hoewel de oud-voetballer van onder meer FC Groningen en Feyenoord al flinke progressie ziet, weet Buijs ook dat het bij lange na nog niet voldoende is. "Hij moet fitter worden", stelt de trainer. "Hij moet meer onder ogen krijgen wat het is om topsporter te zijn en hoe je levensstijl er dan uitziet. Daarin heeft hij al stappen gezet, maar het moet beter."

Volgens de fanatieke coach van Fortuna zit de ontwikkeling in kleine dingen. "Hij is bijvoorbeeld om 8:30 uur in de gym om als eerste een serie oefeningen te doen. Dat heeft hij nooit eerder gedaan. Dat zijn mooie voorbeelden waarin hij probeert stappen te zetten. Dat heeft allemaal tijd nodig om er vruchten van te plukken", gaat Buijs verder.

Ihattaren is buitencategorie

Maar buiten zijn fitheid is het werken met Ihattaren een genot voor Buijs. "Dat hij kan voetballen, zie je wel. In hetgeen wat wij creëren is hij buitencategorie en zijn spelhervattingen zijn natuurlijk een wapen", sluit hij lovend af. Eerder sprak Sportnieuws.nl al uitgebreid met dertienvoudig Marokkaans-international Ali Boussaboun, die óók vol lof was over Ihattaren.

