Het zijn zware weken voor Ajax. Trainer Johnny Heitinga ligt flink onder vuur en ook spits Wout Weghorst krijgt veel kritiek te verduren. Toch namen de Amsterdammers drie punten mee uit Enschede na een zwaarbevochten 3-2 zege op FC Twente. Na afloop was Weghorst zichtbaar geëmotioneerd. Een moment dat in de Sportnieuws.nl-podcast uitgebreid wordt besproken door voormalig tophockeysters én Ajax-liefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As.

“FC Twente tegen Ajax…”, begint Hoog. “Ajax heeft natuurlijk een lastig weekje gehad, nou ja, eigenlijk lastige weken. Ze speelden een hele slechte eerste helft, maar kwamen daarna sterk uit de kleedkamer. Waar ze dat opeens vandaan haalden, geen idee. Maar het waren wel rake woorden van Heitinga.”

'Dikke knuffel'

FC Twente kwam vroeg op voorsprong, maar na rust draaide Ajax het duel om. “In één keer stond het 1-3”, vertelt Hoog. “En na zijn goal gaf Weghorst een dikke knuffel aan Heitinga. Dat laat wel zien dat de spelers hun coach niet zomaar laten vallen.”

Volgens Hoog was dat een belangrijk moment. “Heitinga ligt natuurlijk enorm onder vuur. Het is echt extreem. Ja, hij presteert niet altijd even goed en komt in interviews niet altijd handig uit zijn woorden. Maar ik vond het echt een mooi gebaar van Weghorst.”

Emotionele Weghorst

Van As vult aan: “Het was gewoon een spontane actie, maar er werd meteen weer zoveel over gesproken.” Hoog zag ook hoe de spits geraakt was: “Weghorst was emotioneel na de wedstrijd. Hij krijgt ook veel gezeik over zich heen. Daar zit hij echt niet op te wachten. Hij zei zelf dat hij anders is dan de rest en dat hij het misschien wel over zich af roept, maar het doet hem toch wat.”

Hoog vervolgt: “Heitinga zit er voorlopig nog, maar het is de vraag hoe lang.” Van As merkt op: “Alles ligt onder een vergrootglas bij Ajax. Elke scheet die ze laten, daar wordt over gesproken. Normaal gesproken, als een speler zijn coach een knuffel geeft, denkt iedereen: wat leuk. Maar bij Ajax heeft iedereen er meteen weer een mening over. Dat vind ik wel heel vermoeiend, hoor.”

