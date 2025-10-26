Ajax heeft een verrassende 3-2 overwinning geboekt op bezoek bij FC Twente. De ploeg van John Heitinga speelde een kansloze eerste helft, maar draaide dat volledig om na rust. Uiteindelijk waren tien sublieme minuten genoeg om de drie punten naar Amsterdam mee te nemen. Het geeft de geplaagde Heitinga weer een beetje lucht.

FC Twente gooide tegen Ajax meteen alle schroom van zich af en dat resulteerde in een razendsnelle voorsprong. De eerste corner van de thuisploeg werd meteen binnen gekopt door ex-Ajacied Kristian Hlynsson. De ploeg van John van den Brom liet de Amsterdammers er vervolgens kansloos uitzien. De Tukkers waren heer en meester, maar maakten hun kansen niet af waardoor de marge bij slechts één was.

Wervelwind Ajax na rust

De Tukkers móésten in de tweede helft uit een ander vaatje tappen en dat gebeurde. John Heitinga bracht Youri Regeer en Owen Wijndal en dat loonde vrijwel meteen. Wout Weghorst knikte in minuut 49 raak op aangeven van Kenneth Taylor: 1-1. Het gaf Ajax meteen vertrouwen, want slechts twee minuten later was het wéér raak. Oscar Gloukh schoot de 1-2 achter Lars Unnerstall. Even later maakte Mika Godts met een eenvoudige schuifer de 1-3.

Ongelukkige handsbal Ajax

In de Grolsch Veste voelde je aan alles dat één doelpunt van FC Twente de wedstrijd weer ineens kon laten kantelen. Daar had de ploeg van John van den Brom wel een beetje geluk bij nodig. Sondre Orjasaeter stifte de bal op de hand van Lucas Rosa. Na hevige protesten greep de VAR in, waardoor Serdar Gözübüyük niet anders kon dan een penalty geven. IJskonijn Ricky van Wolfswinkel stuurde Remko Pasveer de verkeerde kant op en maakte zijn vijfde strafschop: 2-3.

In het laatste deel van de wedstrijd gooide FC Twente er nog een slotoffensief uit, maar het mocht voor de thuisploeg niet baten. Ze kwamen simpelweg te kort om de defensie van de Amsterdammers in de tweede helft kapot te spelen, waardoor het bij 2-3 bleef. Daardoor heeft de ploeg van John Heitinga voor het eerst sinds vier wedstrijden weer eens een resultaat te pakken.

Adem voor Heitinga

Het programma van de noodlijdende club loog er niet om afgelopen weken, met duels tegen Marseille, AZ, Chelsea en nu FC Twente. Heitinga zit al in zwaar weer en had iets van een resultaat nodig om zijn hachje te redden. Al is de veelgehoorde kritiek óók dat geen enkele trainer met deze selectie tot grote hoogtes kan komen. Toch kan dit resultaat de Amsterdammers voorlopig voor wel een beetje rust zorgen en adem voor Heitinga.

