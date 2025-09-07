De reis van vader Maurice Steijn naar het Litouwse Kaunas is niet voor niks geweest. De voetbaltrainer reisde Oranje achterna voor het WK-kwalificatieduel in de hoop dat zijn zoon Sem Steijn zijn debuut kon gaan maken voor het Nederlands elftal. Hij zag in de tweede helft de familiedroom uitkomen.

Steijn heeft zondag zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 23-jarige Feyenoorder mocht in de uitwedstrijd tegen Litouwen in de WK-kwalificatie in Kaunas in de 62e minuut invallen. Steijn, die deze interlandperiode voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje, viel donderdag tegen Polen (1-1) nog buiten de wedstrijdselectie en bekeek dat duel in De Kuip vanaf de tribune.

Dertigste debutant onder Ronald Koeman

Middenvelder Steijn is de dertigste debutant in het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Ronald Koeman. Hans Hateboer was op 23 maart 2018 de eerste en Ian Maatsen op 23 maart 2025 de 29e. Steijn senior besloot te manifesteren voor Litouwen-Nederland en met Oranje mee te reizen om live aanwezig te zijn bij het mooie moment. Het bleek geluk te brengen, want ondanks dat het voor geen meter liep tegen de nummer 143 van de wereld, bracht Koeman de middenvelder van Feyenoord toch in.

Alle namen op een rijtje

Tussendoor debuteerden Wout Weghorst, Guus Til, Justin Kluivert, Ruud Vormer, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma, Pablo Rosario, Javairô Dilrosun, Donyell Malen, Calvin Stengs, Myron Boadu, Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Joey Veerman, Tijjani Reijnders, Bart Verbruggen, Quilindschy Hartman, Jeremie Frimpong, Micky van de Ven, Brian Brobbey, Jorrel Hato, Thijs Dallinga, Quinten Timber, Joshua Zirkzee en Jan Paul van Hecke.

Volgende debutant?

Met keeper Robin Roefs van Sunderland zat er nog een debutant bij de selectie van Koeman voor de kwalificatieduels met Polen (1-1) en Litouwen. Maar aangezien Bart Verbruggen (Brighton) de ontbetwiste nummer 1 onder de lat bij Oranje is, zal Roefs nog even moeten wachten om debutant nummer 31 te worden onder Koeman.

Alles over WK-kwalificatie

