Oranje is ontkomen aan een blamage, door met 3-2 te winnen bij nummer 143 van de wereld Litouwen te winnen. Makkelijk en goed was het niet, maar recordbreker Memphis Depay redde het Nederlands elftal én bondscoach Ronald Koeman in de WK-kwalificatie.

De wedstrijd begon zoals verwacht; Litouwen dat inzakt en Oranje dat op zoek gaat naar een doelpunt. Al gauw waren er grote kansen voor Nederland via Cody Gakpo en Memphis Depay. Een schot en een veredelde voorzet werden gered door de doelman. Maar na iets meer dan tien minuten was de ban al gebroken.

Record Memphis Depay

Een goede voorzet van Cody Gakpo zorgde ervoor dat Memphis topscorer van Oranje aller tijden werd. Hij tikte de bal binnen en scoorde zijn 51e voor Oranje. Even later was het ook feest voor Quinten Timber. Hij scoorde de 2-0, dat was zijn eerste voor Oranje ooit. Daarna ging de klad erin bij de ploeg van Ronald Koeman. Het leek alsof het al rust was voor de 11 spelers op het veld. Litouwen kon zo het veld oversteken en schieten op goal, zonder dat iemand ook maar ingreep. De bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Gvidas Gineitis. Zijn inzet vloog binnen.

Geen wissels

Alsof dat nog niet genoeg was, scoorde ze uit een onnodig weggegeven vrije trap ook nog de 2-2. Een gênante vertoning voor Oranje. Ronald Koeman mocht aan de bak in de rust. Al wisselde hij niet. Dat deed hij na een klein kwartier in de tweede helft wel. Het liep nog altijd niet bij Oranje en Litouwen kreeg vleugels van deze stand. Oranje creëerde wel kansen, maar leverde ook onnodig verschillende ballen in. Hij bracht twee verdedigers én debutant Sem Steijn.

Laatste fluitsignaal een opluchting

Niet lang na de wissels was het wederom Memphis die opstond voor Oranje. De topscorer aller tijden kopte een voorzet van Dumfries binnen, waarmee hij zijn ploeg uit de put hielp. Daarna dacht Oranje nog via Malen op 4-2 te komen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Oranje kwam niet meer in de problemen, maar het bleef spannend met maar één doelpunt verschil. Zo kwam het laatste fluitsignaal als een grote opluchting.

