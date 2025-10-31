Cristiano Ronaldo jr. is nog lang niet op het niveau van zijn wereldberoemde vader, maar de hoogtepunten stapelen zich wel op. Zo maakte hij onlangs zijn debuut voor Portugal en beloonde hij zich met een prachtig cadeau.

Cristiano junior heeft zijn voetbalcarrière zorgvuldig opgebouwd in het spoor van zijn vader. De vijftienjarige jeugdspeler kwam al uit voor Juventus, Manchester United en speelt nu dus in de opleiding van het Saudische Al Nassr, de club van zijn vader. Daar doet hij het goed en die prestaties zijn ook in Portugal niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen week maakte Cristiano junior zijn debuut voor het Portugese nationale elftal.

In mei werd Ronaldo junior al voor het eerst opgeroepen voor Portugal Onder 15, waarna hij gelijk twee keer scoorde bij zijn debuut. Afgelopen donderdag mocht hij voor het eerst aantreden in de Onder 16 van de Portugezen. In de wedstrijd tegen Turkije werd Ronaldo junior vlak voor tijd ingebracht. Een doelpunt wist hij mede daarom niet te forceren, maar Portugal won wel met 2-0 van de Turken.

Bijzonder cadeau

Mede door zijn debuutwedstrijd in het Portugese Onder 16-elftal heeft Ronald junior zichzelf ook getrakteerd op een enorm cadeua. De aanvaller van Al Nassr heeft op vijftienjarige leeftijd een Lamborghini Urus aangeschaft, een auto van tussen de 250.000 en 300.000 euro. Toch zal ook Ronaldo junior tot zijn achttiende moeten wachten om de eerste zelfstandige ritjes in zijn peperdure auto te kunnen maken.

Met zijn Lamborghini Urus heeft Ronaldo jr. een fors duurdere eerste auto dan zijn vader. Ronaldo senior schafte een Audi S3 aan in zijn eerste periode bij Manchester United. Inmiddels heeft de iconische topspits een gigantische wagencollectie bij elkaar gespeeld in zijn periodes bij Real Madrid, Juventus, Manchester United en Al Nassr. Op veertigjarige leeftijd lijkt Ronaldo echter nog niet aan stoppen te denken. De Portugees heeft nog een contract tot de zomer van 2027 bij Al Nassr. Op dit moment staat de teller dit seizoen in negen wedstrijden voor de club ook al weer op zeven doelpunten.