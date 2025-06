Mooie beelden: spelers van Oranje genieten zichtbaar van zinderende finale Roland Garros

De selectie van Oranje blijft een dag na de eerste WK-kwalificatie-overwinning tegen Finland over met 21 man. Jorrel Hato is overgeheveld naar Jong Oranje omdat Nathan Aké fit genoeg is. OokTijjani Reijnders is afwezig, hij is naar Manchester om de medische keuring te doen. Tien wisselspelers werken een volledige training af op Zeist.