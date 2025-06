Alisha Lehmann is al jarenlang een van de meest geliefde voetbalsters ter wereld. Ze heeft maar liefst 16 miljoen volgers op Instagram en is populair bij wereldberoemde merken. Een flink deel van haar volgers heeft het nu echter op haar gemunt.

De Zwitserse Lehmann is inmiddels 26 jaar oud en staat aan de vooravond van een belangrijk toernooi. In haar thuisland doet ze mee aan het EK voetbal. Daar horen natuurlijk de nodige oefenwedstrijden bij, maar daar viel één wel heel opmerkelijke uitslag op.

'Mooiste voetbalvrouw ter wereld' (26) steelt op boot de show in bikini Voetbalschoenen uit, bikini aan: Alisha Lehmann trekt ook in de zomerstop volop aandacht. De Zwitserse voetbalster deelde een reeks zonnige kiekjes vanaf een opblaasboot. Daarmee liet ze haar miljoenen volgers compleet sprakeloos achter.

En dat was niet de 4-1 overwinning van Zwitserland op Tsjechië, maar een wedstrijd tegen kinderen. Met nog een paar dagen voor het toernooi besloot de ploeg te oefenen tegen FC Luzern. Dat is een Zwitserse profclub. Zij stelden de jongens van Onder 15 beschikbaar. Het werd een wedstrijd van drie keer dertig minuten. De Zwitserse vrouwenploeg gebruikte maar liefst 26 speelsters.

Oranje Leeuwinnen met vertrouwen naar EK in Zwitserland: Vivianne Miedema belangrijk bij rentree tegen Finland De Oranje Leeuwinnen hebben weer eens een overwinning geboekt, na twee zéér matige interlands. In Leeuwarden versloegen ze Finland met 2-1. De ploeg van Andries Jonker móést winnen om vol vertrouwen naar Zwitserland te kunnen afreizen, en had weinig moeite met de Finnen.

De uitslag? 7-1. Voor de jongens van Onder 15 welteverstaan. Hoewel de wedstrijd niet toegankelijk was voor publiek, verschenen er her en der beelden van de wedstrijd en reikte het nieuws tot ver buiten Zwitserland. Dat heeft de populaire Lehmann geweten.

Veel haatreacties op Instagram

Het regent namelijk negatieve reacties op haar Instagramkanaal. Op haar meest recente posts heeft ze de reacties maar uitgeschakeld, maar dat weerhoudt vele volgers er niet van om op andere foto's massaal te reageren. Uiteraard wordt de draak gestoken met de 7-1 nederlaag van het vrouwenteam. Een anonieme Instagramgebruiker kan het niet laten om te schrijven dat 'ze maar beter terug de keuken in kan.' Het is slechts een van de vele haatdragende berichten.

Bekijk hier de gelekte beelden van de wedstrijd

Lehmann en haar teamgenotes komen over minder dan een week echter voor het eerst in actie op het EK. Dan wacht Noorwegen in de groepsfase. De andere landen in de poule zijn IJsland en Finland. Tegen dat laatste land oefenden de Oranje Leeuwinnen donderdag nog. Nederland won dankzij goals van Vivianne Miedema met 2-1.

Oranje Leeuwin Vivianne Miedema en vriendin onthullen 'ongeschreven regel' voor bijzonder onderonsje op EK Oranje Leeuwin Vivianne Miedema maakte donderdagavond haar rentree in de nationale ploeg na blessureleed in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Ze gaat met een goed gevoel naar het EK, waar ze een opvallende tegenstander treft: haar eigen vriendin Beth Mead.

De ploeg van Andries Jonker hoopt op een succesvol EK, maar moet dan wel eerst de zware poule zien te overleven. Nederland speelt tegen Wales, Engeland en Frankrijk in Groep D.

Populaire Alisha Lehmann

De Zwitserse speelde jarenlang voor Aston Villa en werd daar een van de populairste voetbalsters te wereld. Inmiddels werkt ze samen met onder meer het populaire drankje Prime en met het spel EAFC (de opvolger van het spel FIFA). Lehmann is ondertussen werkzaam voor Juventus, waar ze vorig jaar samen met haar vriend Douglas Luiz naar verkaste. Hij kende een dramatisch seizoen bij Juventus en ook qua relatie ging het niet goed. De liefde hield geen stand en het stel is sinds het voorjaar uit elkaar.