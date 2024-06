Muziek zorgt voor opschudding tijdens Servië - Engeland: 'Wat gebeurt er bij de NOS?'

Voetbalsupporters die bij de NPO naar Servië tegen Engeland (0-1) aan het kijken waren, schrokken zich rot toen er in de tweede helft ineens muziek klonk. Naast commentator Jeroen Grueter waren er ook pianoklanken en gezang te horen.

Commentator Grueter reageerde er nauwelijks op, dus wellicht had hij er zelf niet eens last van. Televisiekijkers hadden het wel in de gaten en reageerden massaal via X. 'Holy fuck, space ik nu helemaal de panfluit of hoorde ik gewoon muziek tijdens Servië - Engeland', vroeg iemand zich hardop af. 'Wat gebeurt er bij de NOS dan? Ineens muziek door de verslaggeving', reageerde een ander.

Engeland mazzelt dankzij scorende Jude Bellingham tegen Servië Engeland is goed begonnen aan het EK. De verliezend finalist van het vorige Europees kampioenschap startte met een 1-0 overwinning op Servië. Met name in de tweede helft kwamen de Engelsen een paar keer goed weg. Jude Bellingham zorgde al na dertien minuten spelen voor het enige doelpunt.

Verkeerde knop ingeduwd

Het lag dus niet aan jouw tv-toestel, meerdere kijkers hadden er last van. Het haalde ook wat grapjes naar boven. 'Zit Marco van Basten zich weer te vervelen en heeft ie in de regiekamer wat knoppen met klassieke muziek ingedrukt?', grapte iemand. 'Klonk 100 keer beter met die muziek er tussendoor.'

Wat gebeurt er bij de NOS dan? Ineens muziek door de verslaggeving? #sereng — Nathalie (@NathalieMunti) June 16, 2024

Fouten maken is menselijk, ook bij de NOS. Analist Marco van Basten gaf zaterdag eerlijk toe dat hij zich helemaal niet voor had bereid op het EK. Ook dacht de oud-voetballer dat Albanië tegen Italië debuteerde op een Europees kampioenschap, maar ze waren er in 2016 al bij. Hij werd al snel op de vingers getikt door de anderen aan tafel. Dat zal ook in de regiekamer zijn gebeurd, waar iemand dus een verkeerde knop indrukte en er ineens muziek klonk.

