Engeland mazzelt dankzij scorende Jude Bellingham tegen Servië

Engeland is goed begonnen aan het EK. De verliezend finalist van het vorige Europees kampioenschap startte met een 1-0 overwinning op Servië. Met name in de tweede helft kwamen de Engelsen een paar keer goed weg. Jude Bellingham zorgde al na dertien minuten spelen voor het enige doelpunt.

Net als bij ieder toernooi zijn de verwachtingen weer torenhoog in Engeland. It's coming home galmt al weken door de pubs daar en dat zal na zondagavond alleen maar toenemen, ondanks de minimale zege op Servië. De Engelsen wachten al sinds 1966 op een prijs en Europees kampioen werden ze zelfs nog helemaal niet.

Jude Bellingham domineert

Voor rust was het eenrichtingsverkeer. Engeland had veel de bal en dat zorgde al vrij snel voor de openingstreffer. Bellingham, die onlangs met Real Madrid de Champions League won, knikte raak na een goede aanval over rechts. Een voorzet van Bukayo Saka werd gekraakt, maar Bellingham wist er het maximale uit te halen: 1-0.

Doelpunt Engeland🚨!



13' Jude Bellingham



Servië 0-1 Engeland



Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/8HSXHjZmrn#EURO2024 pic.twitter.com/QSShG89iOp — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 16, 2024

Maar Engeland liet daarna wat de teugels vieren. In plaats van voor de 2-0 te gaan, liet het Servië in de wedstrijd komen. Dusan Tadic begon daar om onduidelijke redenen op de bank, maar viel in de tweede helft alsnog in.

Kansen Servië

Servië was in de rust wakker geschud door de bondscoach en dat zorgde voor hachelijke momenten voor het doel van Jordan Pickford, die echter nauwelijks hoefde op te treden. Het ontbrak bij de Serviërs vaak aan de eindpass. Aan de andere kant was Harry Kane dicht bij zijn eerste EK-goal van dit toernooi, maar zijn inzet ging via keeper Predrag Rajković op de lat.

Diezelfde Kane was in zijn eigen strafschopgebied van levensbelang toen hij een Servische poging vlak voor de goal wegkopte. De bal leek op weg naar de kruising, al was Pickford ook onderweg naar die hoek. Met hangen en wurgen overleefde Engeland de openingswedstrijd en is het drie punten rijker. De volgende wedstrijd is op donderdag tegen Denemarken.

