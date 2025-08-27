Dennis Bergkamp is een van de grootste voetballers die Nederland ooit heeft gehad. Toch verdween hij uit beeld bij het grote publiek. "Dat is doodzonde."

De oud-speler van onder meer Arsenal en Ajax komt ter sprake in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar zijn zaakwaarnemer Rob Jansen een van de hoofdrolspelers is. Daar onthult Jansen dat er een nieuw project onderweg is, met één-op-ééngesprekken met namen als Edwin van der Sar, Phillip Cocu en dus ook Bergkamp.

"Bergkamp, die praat gewoon ook?", wil René van der Gijp van Jansen weten. "Ik vind het doodzonde dat hij nooit een interview geeft", haakt presentator en schrijver Michel van Egmond in. "Hij heeft een heel goed verhaal, en dat komt in die podcast naar voren", verzekert Jansen. "Dan zit hij helemaal relaxed en ontspannen, dan praat hij heel anders."

Mysterieuze Bergkamp

De ooit sierlijke voetballer verschijnt niet vaak in de media. "Maar hij heeft een gigantische humor", stelt Jansen. "Alleen niemand weet het", erkent hij. "Wat doet die jongen tegenwoordig?", vraagt Van der Gijp zich af. Op voetbalgebied ligt het helemaal stil, volgens Jansen. "Wat doet hij op zo'n dag?", gaat Gijp verder. "Ik heb geen idee", antwoordt de zaakwaarnemer.

Dat wekt een kleine irritatie op bij Van Egmond. "Je hebt wel een idee, het is je vriend. Hij (wijst naar Jansen, red.) is zo voorzichtig. Jij denkt dat Bergkamp een kind van zes is. We vragen niet naar zijn bankrekeningnummer, of wat zijn bloedgroep is. Jij weet hoe hij zijn dag door brengt, nou vertel het", snauwt hij met een glimlach naar Jansen.

"Altijd dat mysterieuze gedoe rond die Bergkamp... Zet die gozer neer: laat die man praten. Het is een intelligente gozer. Doodzonde", vindt Van Egmond het dat hij uit de spotlights blijft. "Dat vinden we allemaal. Maar hij heeft niks met journalisten, niks met media. Hij wil het gewoon niet. Hij is het aan niemand verplicht om te doen wat jij zegt", aldus Jansen.

Golfende Bergkamp

Ook wedstrijden van Arsenal bezoekt Bergkamp nauwelijks nog. "Dat is zijn keuze", benadrukt Jansen. "Golft hij ook?", vraagt Van Egmond zich af. Dat is het geval, waardoor Van Egmond aanneemt dat-ie dat de hele dag doet. "Dat krijg je dan, dan gaan mensen het zelf verzinnen als jij niks zegt", sluit hij het onderwerp af.