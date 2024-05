NAC is volgens Willem van Hanegem 'echt om te huilen': 'Het is er met regelmaat een bende'

Roda JC heeft veel geluk met de tegenstander die het treft in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Dat vindt althans Willem van Hanegem, oud-voetballer en columnist bij het Algemeen Dagblad.

Hij zag Roda JC voetballen tegen FC Groningen in de allesbeslissende wedstrijd om directe promotie naar de Eredivisie. En wat hij zag, stelde hem teleur. 'Het was erbarmelijk', schrijft Van Hanegem eerlijk in zijn column. 'Groningen won verdiend, maar Roda JC gaat aangeslagen de nacompetitie in. Een voordeel is wel dat ze NAC treffen.'

'Echt om te huilen'

Want volgens Van Hanegem is de club uit Breda niet om aan te gluren dit seizoen. 'Ik heb NAC een paar keer zien spelen dit seizoen en het is echt om te huilen. Als je daar vroeger tegen moest spelen, vlogen ze erbovenop en moest je aan de bak. Het zit daar altijd vol, maar het is er ook met regelmaat een bende. Tegen TOP Oss – die kunnen er echt weinig van – speelden ze met vijf verdedigers. Om maar niet te verliezen. En dan afloop al dat geruzie.'

Misdragingen

Met al dat geruzie doelt Van Hanegem onder andere op de misdragingen van John Karelse. Clubman in hart en nieren, maar vrijdagavond misdroeg hij zich flink. Van Hanegem vindt het mooi dat clubs echte mannen van de club aan zich binden, maar soms moet zo'n club dan ook kunnen reflecteren. 'Misschien ligt het ook wel aan mensen die daar al een eeuwigheid zitten.'

Bizar incident: 'NAC-aanvoerder Cuco Martina moet losgeslagen clubicoon John Karelse bedaren' NAC stelde vrijdagavond met één enkel puntje tegen TOP Oss deelname aan de play-offs veilig - de wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Na afloop verscheen NAC-aanvoerder Cuco Martina zoals gebruikelijk voor de camara's van ESPN. Echter, Martina moest het interview afbreken om een losgeslagen John Karelse in toom te houden.

Mede door de onrust bij NAC Breda denkt Van Hanegem dat Roda JC zowaar kans heeft in de eerste ronde van de play-offs. 'Ik dacht lang dat de ploeg die in de play-offs belandt, daar dan ook kansloos zal zijn.' Maar Roda dus niet, want die moeten volgens De Kromme tegen het nog slechtere NAC.