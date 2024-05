Roda JC staat voor lastig karwei in nacompetitie: 'We waren het hele seizoen beter dan FC Groningen'

Roda JC maakt zich op voor de nacompetitie om alsnog promotie binnen te halen. De Limburgers verloren vrijdagavond met 2-0 van FC Groningen en zagen hen de tweede plek overnemen en dus promoveren naar de Eredivisie. Roda JC-trainer Bas Sibum weet dat hij zijn elftal snel bij elkaar moet rapen om via de nacompetitie te promoveren naar het hoogste niveau.

Vorige week vrijdag dacht Roda JC al een paar minuten dat promotie naar de Eredivisie een feit was, toen stadionspeaker Wim Frijns omriep dat FC Groningen verloren had. Niets was minder waar en een week later moet Roda zich zelfs richten op de nacompetitie. "Ik kan heel slecht tegen mijn verlies en deze doet wel heel erg veel pijn. Wij waren het hele seizoen beter, maar in deze wedstrijd waren zij de betere ploeg", zei Sibum in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel van Sportnieuws.nl.

Maandag wacht NAC Breda

Sibum zal er alles aan doen om zijn ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste kraker in de nacompetitie. Komende maandag, over slechts twee dagen, wacht alweer NAC Breda. Sibum: "Nu hebben we niets, maar we zitten gelukkig nog wel in de koker van de play-offs. We kunnen dus absoluut nog heel veel bereiken dit seizoen. Dit is een kaakslag, maar maandag staat er weer een prachtige uitwedstrijd op het programma. Ik ben mega trots op de prestaties van mijn jongens, maar het is wel kloten dat je juist deze pot verliest."

Tactisch plan mislukte

Roda JC koos er tegen FC Groningen voor om te spelen in een andere tactiek met twee spitsen. Oefenmeester Bas Sibum had het gevoel dat zijn ploeg daarmee het meeste zou kunnen bereiken, maar uiteindelijk pakte het niet goed uit. Sibum's pupil Matisse Didden zag dat de tactiek volledig mislukte. "We kwamen maar niet van onze eigen goal en kwamen niet onder de druk van Groningen uit. Daarna merkte je dat we heel erg angstig speelden en dat konden we niet meer herstellen", zei Didden.

Sibum is het niet eens dat het lag aan de tactiek. Volgens de trainer lag het eerder aan het feit dat er niet nauwkeurig genoeg met de ruimte werd omgegaan. "Het plan ging in de eerste helft best aardig, maar we waren te matig in de omschakeling. Daar hebben we de kansen laten liggen. Zij creëerden heel erg weinig. Het was meer oe's en ah's van het publiek. Toch kregen ze één kans waar we verkeerd stonden en die gaat erin. Dan ga je met een ander gevoel de rust in, maar overall heeft Groningen verdiend gewonnen", besloot Sibum realistisch.