De gifbeker moest woensdagavond helemaal leeg bij Ajax. Alsof zes tegentreffers tegen AZ nog niet genoeg waren, kreeg Owen Wijndal ook nog eens een rode kaart na een harde charge op Wouter Goes. Daarvan is de straf nu bekend.

Wijndal moet twee wedstrijden (drie duels, waarvan één voorwaardelijk) brommen. Ondanks dat Ajax het tegen AZ opnam in de EuroJackpot KNVB Beker, moet de linksback die twee wedstrijden in de Eredivisie uitzitten.

Wijndal mist door de straf de thuiswedstrijden tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam. Daartussen speelt Ajax nog in de Champions League tegen Villarreal, voor dat Europese duel geldt de schorsing niet.

Blamage tegen AZ

Ajax werd op bezoek in Alkmaar gedeklasseerd in de achtste finale van de KNVB Beker. Onder meer dankzij een hattrick van de Ierse spits Troy Parrott won AZ met 6-0. Wijndal kreeg rood in de 66e minuut, bij een stand van 4-0, omdat hij op het been van AZ-verdediger Wouter Goes was gaan staan.

Wijndal slaat van zich af

Na afloop van de historische nederlaag werd Wijndal nog gevraagd naar zijn toekomst in Amsterdam, omdat hij volgens sommige media op de nominatie staat om te vertrekken bij Ajax. De 26-jarige linksachter heeft zelf nog niks gehoord van het bestuur, zei hij bij ESPN. "Als het grote mannen zijn, dan zeggen ze het ook tegen mij. Ik heb niks gehoord. Als het aan mij ligt, blijf ik bij Ajax."

Wijndal - die in het verleden nog elf interlands voor het Nederlands elftal speelde - heeft een contract tot de zomer van 2027 in de Johan Cruijff ArenA. Ajax nam hem in 2022 voor tien miljoen euro over van AZ, waar hij aanvoerder was. In Alkmaar zijn de fans dat nog niet vergeten: hij werd tijdens het bekerduel continu uitgefloten door de thuissupporters.