Ajax verloor woensdag op dramatische wijze met 6-0 van AZ in de KNVB Beker. Owen Wijndal pakte een negatieve hoofdrol tegen zijn oude club met een 'domme' rode kaart.

Voormalig AZ-speler Wijndal pakte namelijk rood in minuut 66 na een hele stevige tackle op Wouter Goes. "Ja, stom", zegt hij daarover bij ESPN. "Vooral omdat ik mijn team in de steek laat. Daarvan heb ik spijt. Het is gewoon dom." Hij wist meteen wat de consequentie van zijn overtreding zou zijn. "Ja, ik wilde eigenlijk al naar binnen lopen voordat ik die kaart zag. Ik wist het al."

De frustratie is groot na de vernedering in Alkmaar. Dat terwijl Wijndal na licht blessureleed juist uitkeek om tegen AZ te starten. "Zeker, in mijn geval: ik had last. Ik deed echt mijn best om deze wedstrijd te halen. Dan heb ik hem gehaald en spelen we zo. Dat is dramatisch", zegt hij. "We maken gewoon veel individuele fouten en AZ straft het direct af, waardoor we snel op achterstand komen. We creëren zelf ook weinig. Dan is het gewoon heel lastig. "

Uitgejouwd

En dan werd hij ook nog uitgejouwd door de supporters van zijn oude club. "Maar dat wist ik al. Dat kan me eigenlijk niet zo veel schelen", aldus Wijndal. "Ik had er wel rekening mee gehouden. Maar het zou natuurlijk wel lekkerder zijn als we op voorsprong staan of wat dan ook."

Toch is de wanprestatie zeker niet alleen hem aan te rekenen. "Dit is Ajax-onwaardig als je 6-0 op je broek krijgt. Dit kan gewoon niet", vindt ook Wijndal. Hij baalt enorm, vooral omdat Ajax de afgelopen tijd juist beter spel liet zien. "Ook toen we 1-0 achter kwamen hadden we denk ik wel een fase dat we wat beter werden. Dat we wel dachten van: oké, we kunnen deze nog rechttrekken en over de streep trekken. Dat hebben we de afgelopen weken denk ik ook wel laten zien, dat we dat kunnen. Maar vandaag lukte het niet. Waarom? Geen idee. We gaan het morgen analyseren en dan weer beter."

Schorsing

Fysiek gaat het nu weer goed met hem, toch is het afwachten of hij in het komende duel tegen Go Ahead Eagles zaterdag in actie kan komen vanwege zijn schorsing. Die telt ook door in de competitie. "Dus ik ben benieuwd", zegt de linksback.