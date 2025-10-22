Het Champions League-duel tussen PSV en Napoli heeft in Italië een grote schok te weeg gebracht. De Eindhovenaren wonnen met 6-2 en dat leidt tot kritiek op trainer Antonio Conte. "Het was echt triest."

Bij Sky Sports Italia analyseert Fabio Capello, voormalig speler van AC Milan en Juventus, de wedstrijd. Hij is verbijsterd door de nederlaag van de Italiaanse club. Maar hij verbaast zich vooral ook over de houding van trainer Conte.

"Ik zag een Napoli zonder hart. Het was echt triest", aldus Capello. "Ik had nooit gedacht dat Napoli, dat gecoacht wordt door een vastberaden en daadkrachtige trainer als Conte, zo zou kunnen spelen."

Napoli kwam aanvankelijk op voorsprong via een goal van Scott McTominay in de 31e minuut. Snel daarna pakte PSV echter al de leiding. Bij een 3-1-stand moesten de Italianen na de 76e minuut verder met een man minder na een directe rode kaart voor spits Lorenzo Lucca.

'Geschokt'

"Conte leek vanaf het begin terneergeslagen op de bank te zitten. Ik was geschokt hem zo te zien", vervolgt Capello. "Napoli begon best goed en nam zelfs de leiding met McTominay, maar werd vervolgens overrompeld door de dynamiek van PSV", aldus de analist.

Noa Lang

Ook oud-PSV'er Noa Lang deed opvallende uitspraken over Conte. Hij moet tot nu toe genoegen nemen met invalbeurten bij zijn nieuwe club en praat daar amper over met de coach. "Ik heb hem één keer gesproken, maar we praten nu over de wedstrijd. Dat is denk ik relevanter", aldus Lang. "Ik moet het accepteren zoals het is."

"We moeten aan het team denken, niet aan het individu", waren de woorden van Conte toen hij voor de camera verscheen. "Het is voor ons seizoen gevaarlijk als spelers aan zichzelf gaan denken. Hij moet ervoor werken. Ik bepaal wanneer ik hem inbreng, anders moet hij op de bank blijven", zei de Italiaan over de aanvaller.

