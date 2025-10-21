Napoli neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen PSV, maar voor de club is het sowieso een zwarte dag. De Italiaanse kampioen rouwt namelijk door vreselijk nieuws rond clublegende José Callejon.

Vanesa, de zus van de 38-jarige Spaanse oud-voetballer, is overleden. Dat verdrietige nieuws bereikte Napoli enkele uren voor de wedstrijd in Eindhoven. "Voorzitter Aurelio De Laurentiis en het hele SSC Napoli-team betuigen hun diepste medeleven aan José Callejon in deze moeilijke tijd na het verlies van zijn geliefde zus Vanesa", schrijft de club op sociale media.

Het nieuws komt hard aan in de voetbalwereld, want ook Granada en Marbella geven aan mee te leven met Callejon en zijn familie. Dat zijn twee clubs waar de Spanjaard in zijn loopbaan ook voor speelde. Callejon heeft nog een tweelingbroer genaamd Juanmi. Hij was ook profvoetballer, maar op een lager niveau dan zijn broer.

Clublegende Napoli

Callejon doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en speelde daar na een kort uitstapje ook twee jaar in het eerste elftal. In de zomer van 2013 verkaste hij voor zo'n tien miljoen euro naar Napoli en die overgang bleek uiteindelijk een regelrecht succes.

De Spanjaard speelde uiteindelijk zeven seizoenen in Napels en vormde met onder meer Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Marek Hamsik jarenlang een gevreesde voorhoede. Hij speelde uiteindelijk maar liefst 349 duels voor de Italiaanse club. Hij is daarmee clublegende, want er zijn slechts zeven spelers die vaker uitkwamen voor Napoli. Callejon won met de club tweemaal de Italiaanse beker. In zijn tijd bij Napoli maakte hij dusdanig indruk dat hij ook vijf keer voor het Spaanse team speelde.

Callejon vertrok in 2020 bij Napoli en speelde de laatste jaren van zijn loopbaan voor Fiorentina, Granada en Marbella. De Spanjaard zette afgelopen zomer een punt achter zijn carrière.

Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 21, 2025

Duel met PSV in Champions League

Napoli speelt dinsdagavond om 21.00 uur in Eindhoven tegen PSV in de Champions League. Het is nog niet bekend of de Italiaanse topclub daar nog een eerbetoon zal brengen aan de overleden zus van hun oud-speler.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.