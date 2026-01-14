Voor Gonzalo Crettaz, doelman van NEC, was het winterse weer in Nederland vorige week een bijzondere ervaring. Hij was dan ook blij om weer te kunnen genieten van het zonnige Marbella tijdens het trainingskamp van de club.

Voor Crettaz wat het weer van de afgelopen tijd uniek. "Ik heb in mijn leven één keer sneeuw gezien. Lang geleden. Maar dit was gekkenwerk", vertelt de Argentijn bij ESPN. "Ik vind het leuk, zolang ik niet verplicht ben om te blijven. Het was een goede ervaring, maar heel erg koud."

Hij was dan ook blij dat hij de kou kon ontvluchten. NEC besloot op trainingskamp te gaan. nadat de wedstrijden tegen FC Utrecht, in de VriendenLoterij Eredivisie, en De Treffers, in de Eurojackpot KNVB Beker, werden afgelast vanwege de weersomstandigheden.

Zware weken voor NEC

De doelman, die afgelopen zomer de overstap maakte van het Spaanse Castellón voelt zich wat meer op zijn gemak op het trainingskamp in Marbella. Hij verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje en voelt zich daar dus helemaal op zijn plek, in tegenstelling tot het winterse Nederland. "Het is net als thuis. Goed weer, lekker zwembad, fijne wandelingen", aldus Crettaz. "We ontbijten vroeg, gaan trainen, lunchen en rusten. Dat rusten is belangrijk, want het worden zware weken."

Met het inhalen van het gemiste bekerduel met De Treffers van Theo Janssen hebben de Nijmegenaren het dus druk de aankomende tijd. Die wedstrijd wordt gespeeld op 20 januari. Drie dagen eerder staat er nog een competitieduel met NAC Breda op de kalender en op 24 januari is het alweer tijd voor een ontmoeting met PEC Zwolle. Voor de wedstrijd tegen FC Utrecht moet nog een nieuwe datum gezocht worden.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.