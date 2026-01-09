Het winterse weer heeft niet alleen maar gevolgen voor het amateurvoetbal, de Keuken Kampioen Divisie en de wedstrijd vrijdagavond in de Eredivisie. Ook de EuroJackpot KNVB Beker lijdt eronder. Het duel tussen De Treffers en NEC van dinsdag is afgelast wegens de aanhoudende weersomstandigheden.

De wedstrijd in Groesbeek zal daardoor verplaatst worden. Het veld van De Treffers heeft kennelijk teveel last van de winterse omstandigheden. De wedstrijd wordt één weekje opgeschoven naar dinsdag 20 januari. Er wordt nog altijd om 18.45 uur afgetrapt.

Drama voor NEC

Het is voor NEC een volgende klap na de winterstop. Ook het duel van NEC op deze vrijdagavond werd al afgelast vanwege het winterweer. De thuiswedstrijd met FC Utrecht gaat, net als alle Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden op de vrijdagavond, niet door. Het zorgt ook direct voor een logistieke puzzel voor de KNVB én NEC. Zij moeten nu in korte tijd twee duels inhalen.

Verdere afgelastingen

Het hele amateurvoetbal werd dit weekend al afgelast, dus ook De Treffers heeft op hun beurt veel last van deze beslissing. Zij moeten ook twee duels zien in te halen. Andere wedstrijden in de VriendenLoterij Eredivisie gaan vooralsnog door, zo bevestigde de KNVB aan deze website.

Het is voor het eerst in lange tijd dat het Nederlandse voetbal zo geteisterd wordt door het winterse weer in het land. De laatste keer was in 2017-2018 toen men plots werd overvallen door het winterse weer. Op de wedstrijddagen zelf in december 2017 werd toen besloten om een boel wedstrijden alsnog af te gelasten. Zie hieronder een overzicht van memorabele momenten in de sneeuw in het Nederlandse voetbal.

