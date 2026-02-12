Miljardair Marcel Boekhoorn zorgde afgelopen weekend voor gefronste wenkbrauwen met zijn uitspraken over NEC. Hij riep uit volle borst dat Real Madrid naar De Goffert gaat komen, maar pardoes ging het in de eerstvolgende wedstrijd direct mis voor NEC. "Marcel is een bijzonder en belangrijk persoon voor de club", zegt Dick Schreuder vol lof.

Schreuder is het gehele seizoen al bezig met het temperen van de verwachtingen, ondanks dat NEC er wel degelijk goed voor staat met het oog op Champions League-voetbal. Na de uitspraken van Boekhoorn is dat alleen maar meer geworden. "Nee, hij legt totaal geen druk op me", stelt de succescoach resoluut tegen onder meer Sportnieuws.nl.

'Het is totaal niet realistisch'

De 54-jarige trainer weigert te dromen van een historische eindklassering in de VriendenLoterij Eredivisie. "Het is gewoon niet realistisch. Wij moeten elke dag hard werken en aan het einde van het seizoen moeten we kijken waar we staan", zegt Schreuder, die wel een kanttekening plaatst. "We wilden deze inhaalwedstrijd winnen om er nóg beter voor te staan, maar we staan er nog steeds goed voor. Het is niet alsof we zeven wedstrijden hebben verloren in 2026."

Schreuder weet als geen ander dat hij Boekhoorn niet kan veranderen. "Daarvoor zijn zij (Wilco van Schaik en Boekhoorn, red.) verantwoordelijk. Als Marcel dat wil roepen, dan kan ik daar niks aan veranderen. Hij is een bijzonder en héél belangrijk persoon voor de club. Dat is niet alleen nu zo, maar ook vanuit het verleden. Daarom wordt hier nog steeds betaald voetbal gespeeld. Dat zijn dingen, ook nu ik hem steeds beter leer kennen, wat ik enorm waardeer."

'Hij doet het niet om geld te verdienen'

Volgens de felbegeerde trainer, die onder meer in de gaten wordt gehouden door Ajax, is het belangrijk dat er geen verkeerd beeld ontstaat over de Nijmeegse geldschieter. "Hij doet het écht niet om zelf geld te verdienen, maar om te helpen en de club te ondersteunen. Hij zegt dan nog wel eens wat, maar daar heb ik geen invloed op. Ik heb alleen invloed op de groep. Als we zwaar door de mand waren gevallen, dan moet ik zorgen dat het niet zo is. Dat heb ik niet gezien."

