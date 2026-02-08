NEC is bezig aan een historisch seizoen. De nummer twee van de Eredivisie strijdt met Feyenoord en Ajax om rechtstreekse plaatsing voor de Champions League, terwijl ze ook in de halve finale van de KNVB Beker. Velen danken dit succes aan trainer Dick Schreuder. Dit weten we over de succestrainer van de stuntploeg.

Jan Dirk Schreuder, roepnaam Dick, is de oudste van drie broers (Alfred en Bart). Als voetballer kwam hij tot bijna tweehonderd wedstrijden voor clubs als PSV, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles, maar knieproblemen belemmerden zijn loopbaan. Uiteindelijk wil hij nu vooral naam maken als trainer, al verliep zijn weg naar een carrière in het profvoetbal allesbehalve vanzelfsprekend.

Vijf keer afgewezen voor trainerscursus

Schreuder werd maar liefst vijf keer afgewezen voor de hoogste trainersopleiding (UEFA Pro) van de KNVB en werd pas na twaalf jaar wachten toegelaten. In die periode zat hij niet stil: in 2013 was hij assistent-trainer van Edgar Davids bij het Engelse Barnet en later ook assistent bij Philadelphia. Daarna werd hij opgepikt door broer Alfred om zijn rechterhand te worden bij TSG Hoffenheim.

De Barnevelder behaalde in 2021 zijn UEFA Pro-licentie en kreeg in november van dat jaar bij PEC Zwolle de kans om de club van de laatste plaats te redden. Dat lukte niet, maar een seizoen later leidde hij Zwolle wél weer naar promotie. Daarna volgde een succesvolle periode in Spanje bij CD Castellón, al kwam daar na anderhalf jaar een einde aan wegens teleurstellende resultaten. Tóch durfde NEC het vervolgens met hem aan en dat bleek vanaf het eerste moment een schot in de roos: de supporters lopen met hem weg.

Op weg naar Champions League-voetbal

Met Schreuder aan het roer is NEC op weg naar een historische prestatie. Ze zijn terug te vinden op de tweede plaats in de VriendenLoterij Eredivisie én staan in de halve finale van de KNVB Beker tegen PSV. Schreuder weigert al groots te denken. "Ik wil gewoon iedere wedstrijd winnen en ben niet bezig met de ranglijst. Die tweede plek is totaal niet relevant. We hebben nog niks."

De 54-jarige coach krijgt toch een grijns op zijn gezicht als hij hoort dat mensen al spreken over een Champions League-avond tegen clubs als FC Barcelona, zoals in 1983. "De plek op de ranglijst geeft aan dat we goed bezig zijn, maar ik ben er totaal niet mee bezig. De tweede plek is totaal niet realistisch. Dat zou als een wereldkampioenschap zijn voor ons", geeft hij de complimenten aan zijn ploeg.

Géén gemakkelijke man

De reputatie van Schreuder als trainer wordt vaak omschreven als eigenzinnig, tactisch sterk, maar ook als iemand die niet altijd gemakkelijk in de omgang is. Dat heeft NEC ook ervaren. "Het gaat echt niet altijd met een aai over de bol. Het gaat voor ons altijd op het scherpst van de snede, maar dat heeft de ploeg enorm goed opgepakt. Iedereen dacht voor het seizoen al: oei, dit is geen gemakkelijke man. Dat klopt, maar uiteindelijk zien ze dat iedereen van de staf zo in elkaar zit. Maar het is wel oprecht en eerlijk, dat moeten we tot het einde volhouden", zegt Schreuder.

