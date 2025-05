NEC komt na 'pittige nacht' met medische update over Dirk Proper: 'Hij is in goede handen bij de artsen'

Tijdens en na NEC - Willem II ging het vooral over de zorgwekkende toestand van Dirk Proper. De jonge middenvelder van de thuisclub botste hard met zijn hoofd op het hoofd van medespeler Koki Ogawa en bleef minutenlang roerloos liggen. Bijna 24 uur na dat incident komt zijn club met een medische update.

Proper ging bij kennis van het veld en meteen door naar het ziekenhuis in Nijmegen voor onderzoek. Daar is nu het een en ander duidelijk geworden. "Dirk maakt het na een pittige nacht in het ziekenhuis naar omstandigheden goed. Hij is in goede handen bij de artsen en zijn familie. Dirk gaat nu in rust verder herstellen. Sterkte, Dirk!", schrijft NEC op de eigen website.

Willem II pakt punt in strijd om degradatie tegen NEC na wedstrijd vol medische incidenten Willem II heeft bij NEC een punt gepakt in de degradatiestrijd. De nummer 16 van de ranglijst stond vrijwel de gehele wedstrijd met 1-0 voor, maar zag NEC in de slotfase op gelijke hoogte komen: 1-1. Het duel werd voor rust twee keer stilgelegd vanwege medische noodgevallen. Een botsing tussen twee spelers zorgde voor tranen op het veld.

Wit doek

Spelers stonden geschrokken om het slachtoffer heen toen de ernst al snel duidelijk werd. De medische staf van NEC snelde zich naar Proper voor de acute zorg. Er werd zelfs een wit doek ingezet om de situatie op het veld af te dekken. Arm in arm stonden spelers van beide clubs naar het incident te kijken of juist ervan weg. NEC-verdediger Marquez moest door scheidsrechter Danny Makkelie getroost worden.

'Hij is een heel zielig ventje': Willem II furieus op 'onsportief' NEC NEC-trainer Rogier Meijer hoeft geen uitnodiging te verwachten voor het verjaardagspartijtje van Willem II-aanvoerder Erik Schouten. "Ik hoop dat hij vanavond lekker slaapt", zei de furieuze speler na afloop van het duel.

Bij kennis van het veld

Een indrukwekkende stilte in het Goffertstadion toonde de ernst van de situatie. Na tientallen minuten verzorging werd Proper van het veld gedragen op een brancard. Hij was toen weer bij kennis, want hij hield zijn eigen handen actief voor zijn gezicht. Wat de schade en de gevolgen zijn van de harde botsing moet de tijd uitwijzen.

Bas Dost

De gedachten bij NEC gingen tijdens de zorgwekkende minuten uit naar voormalig ploeggenoot Bas Dost. Die zakte een paar jaar geleden in elkaar tijdens het uitduel bij AZ. Even daarvoor was er nog niks aan de hand en scoorde de boomlange spits zelfs in Alkmaar. Maar even later ging het flink mis toen zijn hart het opgaf. Hij kwam wel bij, maar voetbalt nog altijd niet. Het is bij hem maar de vraag of het ooit weer helemaal goedkomt met Dost.

Na opvallende uitspraak over Bas Dost slikt NEC-directeur onder druk z'n woorden in: 'Ik werd verrast' Bas Dost was zondag, zonder dat hij er zelf bij was, hét onderwerp van gesprek tijdens Goedemorgen Eredivisie. De Nederlandse spits (35) is al ruim een jaar herstellende, nadat hij tijdens een wedstrijd in elkaar zakte. NEC-directeur Wilco van Schaik zorgde voor een soap, waar Dost z'n zaakwaarnemer verbaasd op reageerde. Wat volgde was nuance.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.