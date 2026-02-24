NEC is de grote verrassing van dit Eredivisie-seizoen. Onder leiding van trainer Dick Schreuder staan de Nijmegenaren met aanvallend voetbal op de derde plek. Geïnteresseerde clubs zullen de portemonnee flink moeten trekken, willen ze Schreuder losweken van NEC.

De 54-jarige Schreuder werkte tot 2021 vooral als assistent-trainer. Daarna stond hij voor de groep bij PEC Zwolle en CD Castellón. Bij die Spaanse club werd hij begin 2025 ontslagen, waarna NEC afgelopen zomer benoemde tot hoofdtrainer. Met brutaal, aanvallend voetbal liet Schreuder menig voetbalhart sneller kloppen. De grote vraag is dan ook: waar ligt zijn toekomst?

'Engelse bedragen' voor Dick Schreuder

"Ik kan Ajax meedelen dat ze Ajax niet hoeven te bellen voor die trainer", trapt Johan Derksen af in Vandaag Inside. "Ze zijn geweest voor Sano. Daar hebben ze 10 miljoen voor geboden en toen heeft Boekhoorn gewoon gezegd: 'Als je niet met een bod van 20 miljoen komt, hoef je helemaal niet meer terug te bellen'. Hij laat zich niet piepelen door Ajax", is de voormalig hoofdredacteur van VI duidelijk.

"Marcel Boekhoorn is nu met vrienden skiën in de bergen. Hij wordt helemaal gek van alle telefoontjes over die trainer. Maar die is niet te koop, want hij heeft een clausule in zijn contract. Als die weggaat, moet die club 10 miljoen betalen. Ajax gaat dat niet betalen", denkt Derksen. Tafelgenoot René van der Gijp noemt het 'Engelse bedragen'.

"Boekhoorn is aan het skiën en die lacht erom", aldus Derksen. Om wie het gaat, wil de mediapersoonlijkheid niet kwijt. "Een doorgaans welingelichte bron", stelt Derksen. "Die nu aan het skiën is", grapt presentator Wilfred Genee, die natuurlijk doelt op Boekhoorn zelf. "Hij kan er bij zijn", reageert Derksen met een stalen gezicht.

