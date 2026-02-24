Het sportpark van voetbalclub Sneek Wit Zwart zal voortaan de naam van Sherida Spitse dragen. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke voetbalster naar wie een sportpark wordt vernoemd. De bekendmaking vond dinsdagavond plaats tijdens de presentatie van haar boek 'Sherida, Open kaart', in de tot de nok gevulde kantine van de lokale voetbalclub. "Dit betekent enorm veel voor me. Ik ben hier onwijs trots op."

De afgelopen dagen was Spitse al volop in het nieuws door de eerste passages uit haar biografie. Ze sprak openhartig over haar gokverslaving, maar dinsdag is pas het allereerste exemplaar uitgedeeld door de recordinternational van Oranje. "Het was behoorlijk spannend, want ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten... Het is een hele belevenis en dan komt er uiteindelijk ook nog uit dat het straks 'Sportpark Sherida Spitse' heet", zegt ze glunderend tegen Sportnieuws.nl.

Sportpark Sherida Spitse

De ex-international, die met 248 interlands het Europese record in handen heeft, is geboren en getogen in Sneek. Ze zette haar eerste stappen in het voetbal als meisje tussen de jongens bij SWZ Sneek, een club die haar altijd is blijven volgen. "Bij de club zijn we enorm trots dat we een steentje hebben bijgedragen aan haar geweldige prestaties. Daarom hebben we, na goedkeuring te hebben ontvangen van burgemeester en wethouders, besloten om onze accommodatie naar haar te vernoemen", licht Egon Diekstra, penningmeester bij de plaatselijke vv, toe.

Spitse werd volledig verrast bij haar eigen boekpresentatie. De aanvoerder van de Ajax Vrouwen wist dat ze het allereerste boek aan haar ouders Ineke en Hans zou overhandigen, maar toen kwam er plots een video van haar dierbaren. "Je familie is trots, maar ook je clubs Sneek Wit Zwart is heel trots op je. En dat willen ze graag laten zien en daarom wordt de naam van de accommodatie naar jou vernoemd. Ik hoop dat je er trots op bent, wij in ieder geval wél", luidde de boodschap van de geëmotioneerde moeder.

Genieten

Voor de 35-jarige voetbalster was het puur genieten op haar eigen sportpark. Bij het zien van beelden van haar ouders pinkte ze zelfs een traantje weg. Ook liet ze een speciaal lied opnemen door zangeres Samantha van Steenwijk voor haar ouders. Dat ging uiteraard gepaard met een grofgebekte kwinkslag: 'Samantha, gooi maar aan. Je weet hoe muziek werkt, toch?', gevolgd door een typische Spitse-uitspraak. 'En de komende drie minuten allemaal je mond dicht', riep ze luid en lachend.

Dat het sportpark straks daadwerkelijk ‘Sportpark Sherida Spitse’ zal heten en dat de kantine wordt voorzien van een muurschildering van haar, kan ze nauwelijks bevatten. "Dit zag ik niet aankomen. Ik heb een grote bek, maar een klein hartje. Dit betekent enorm veel voor me. Het staat nu nog op het scherm, maar wordt straks gewoon werkelijkheid. Dat zegt wel iets over wat ik heb gepresteerd, daar ben ik écht enorm trots op", besluit Spitse tegen deze site.

Later deze week volgt een uitgebreid interview met Spitse over haar keuze om een biografie uit te brengen, haar gokverslaving én haar toekomst.