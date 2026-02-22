Het was niet NEC, maar Ajax dat tevreden was met het 'maximaal haalbare' gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. Waar normaliter Ajax de bovenliggende partij hoort te zijn in eigen huis, was dat nu andersom. Niet Fred Grim maar Dick Schreuder baalde als een stekker dat ze niet de 3 punten hadden gepakt. Het is een zorgelijke constatering in Amsterdam, zeker nu de Champions League-voetbal steeds verder uit zicht lijkt te raken.

Fred Grim noemde de spelers van NEC meer kerels dan zijn Ajacieden. Daarmee legde hij de grootste verschillen bloot in fysieke gesteldheid. Daarop heeft Ajax de wedstrijd niet gewonnen in zijn ogen. Daar waar NEC-trainer Dick Schreuder juist benadrukte dat zijn ploeg te slordig was. Hij loofde wel de inzet van zijn ploeg, die het Ajax van Grim af en toe horendol maakte met het felle drukzetten.

Mentaliteit Ajax

Het zorgde ervoor dat Ajax na een prima eerste helft geen seconde mocht hopen op een overwinning in eigen huis. In de strijd om plek twee konden zij niet leveren wat NEC wel kon: passie en strijd. Met man en macht werd er gestreden aan de Amsterdamse zijde, maar dat was om de gelijke stand in tact te houden. Het is de omgekeerde wereld in Amsterdam, waar ze de Nijmegenaren juist de wil op zouden moeten leggen.

Voor het eerst was Grim duidelijk kritisch na afloop. Hij mompelde in een bijzinnetje dat Ajax normaal gewoon 3 punten moet halen uit deze wedstrijd. Het gebeurde niet en juist dat kaart het probleem aan waarom Ajax moet vrezen voor het mislopen van Champions League-voetbal. Er heerst een soort idee dat dit is wat erin zit en meer niet. Youri Baas, captain bij de afwezigheid van Davy Klaassen, was na afloop 'best tevreden' over het spel van Ajax.

Foute opmerking Youri Baas

Dat is een foute opmerking als je net in een duel met je rechtstreekse concurrent gelijk heb gespeeld in eigen huis. Ajax werd op felheid afgetroefd en was te bang om eronderuit te spelen. Grim onderschreef het gemis van branie en lef bij zijn ploeg. Juist de elementen die een Ajax-ploeg zou moeten hebben, al helemaal als er zoveel op het spel staat als zaterdagavond het geval was.

Ajax kwam voor en speelde in de eerste helft zoals het publiek wilde. Het werd daardoor een vermakelijke, open wedstrijd. Maar in de tweede helft liep Ajax teveel achteruit, dat was het plan ook volgens Baas. Een plan dat niet hoort bij een gelijke stand in de race om plek 2. Als Ajax nog wat wil betekenen in die strijd om Champions League-voetbal dan zal er ook wat moeten veranderen in de mentaliteit. Want in de Johan Cruijff ArenA liet er maar een ploeg zien in de tweede helft dat ze wilden winnen en dat was NEC. Ajax wilde vooral overleven, terwijl dat precies andersom had moeten zijn.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.