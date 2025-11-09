NEC wint zeer bijzondere wedstrijd dankzij Japanse inbreng

De Goffert was zondag bijzonder feestelijk tijdens het thuisduel van NEC tegen FC Groningen. Een kleine week voordat er een grootse mijlpaal wordt gevierd in Nijmegen, trakteerden de fans én de spelers de club op een speciale wedstrijd.

NEC heeft zich met de vijfde overwinning van het seizoen in de subtop van de Eredivisie genesteld. Het elftal van trainer Dick Schreuder won in Nijmegen met 2-0 van FC Groningen. De doelpunten van NEC werden door de Japanners Kodai Sano en Kento Shiogai gemaakt. NEC steeg naar de zevende plaats, FC Groningen staat zesde met 1 punt meer.

Goals van Japanse makelij

NEC kwam in de 51e minuut op voorsprong door een doelpunt van Sano. De Japanner kreeg de bal op het middenveld in de voeten geschoven door Basar Önal, waarna hij aan een doeltreffende solo begon. Tien minuten later maakte Shiogai de 2-0 uit een assist van Bryan Linssen. De Japanse spits hoefde de bal alleen maar achter FC Groningen-doelman Etienne Vaessen te tikken.

Megaspandoek en vuurwerk

Voor het duel was er een sfeeractie met vuurwerk en een megaspandoek in het uitverkochte Goffertstadion ter ere van het 125-jarig bestaan van de thuisclub. Op zaterdag 15 november viert de Nijmeegse club het jubileum met een wedstrijd tussen clubhelden van weleer. Er is dan geen Eredivisie vanwege de afsluitende WK-kwalificatieduels. In Nijmegen zullen ze er weinig om geven, in de omgeving van de oudste stad van Nederland kijkt men al weken uit naar het speciale duel. Ter ere van het jubileumjaar speelt NEC al het hele seizoen in zes diverse shirts.

Speciale wedstrijd

Voormalig toptrainer Mario Been en zijn assistent Ron de Groot hebben allebei een elftal vol NEC-legendes verzameld en nemen het tegen elkaar op. Onder Been speelde NEC zelfs UEFA Cup, waarin werd gewonnen van onder meer Udinese en Rapid Boekarest. In de knock-outfase was het toen legendarische HSV over twee duels te sterk. In de ploegen van Been en De Groot zitten toenmalige helden als Peter Wisgerhof, Collins John, Jeremain Lens, Jack de Gier, Christian Santos en Lasse Schöne.