Suriname heeft de voorlopige selectie bekendgemaakt voor de volgende interlandperiode. Eén opvallende naam in de lijst is die van de 37-jarige Tjaronn Chery. De middenvelder van NEC zat al twee jaar niet meer in de selectie van Natio.

Chery speelde pas vijf interlands voor Suriname, maar daar kunnen zomaar weer nieuwe wedstrijden bijkomen. Na drie goals en twee assists in zes Eredivisiewedstrijden heeft de geboren Hagenees ook weer nieuwe doelen met Natio. Het Caribische land maakt een realistische kans om het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico te halen.

Nieuwe spelers voor Suriname

Suriname neemt het in oktober op tegen Guatemala en Panama. Bij een dubbele zege lijkt deelname aan de play-offs voor het WK al zeker. Om de kansen te vergroten, heeft bondscoach Stanley Menzo wat nieuwe namen aan de voorselectie toegevoegd.

Djavan Anderson (Al-Ittifaq), Devon Koswal (Telstar), Nigel Lonwijk (Luton Town), Djenairo Daniels (Kilmarnock) en Jay-Roy Grot (Odense Boldklub) debuteren in de voorlopige groep van Menzo. Voor Lonwijk wordt het een hereniging met zijn broer Justin, die bij Fortuna Sittard speelt. De 25-jarige Justin speelde al tien interlands en scoorde daarin drie keer.

Racisme bij Suriname

Suriname won de afgelopen interlandperiode met 2-1 op bezoek bij El Salvador. Daar kregen de spelers te maken met racisme. Volgens assistent-bondscoach Ryan Koolwijk was het geen enkeling, maar dertigduizend fans die zich aan racisme schuldig maakten. In een interview met het AD reageert de veertigjarige oud-voetballer op deze verschikkelijke acties. "Zoveel mensen die dat riepen, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

In de persconferentie na afloop van de wedstrijd was bondscoach Stanley furieus. "Waarom roepen zij ‘negers’ en ‘apen’ naar onze spelers?'', vroeg hij hardop af. Ook verdediger Shaquille Pinas keurde in de persconferentie het gedrag van de El Salvador-supporters af. "Dit kan niet.''