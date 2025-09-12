Terwijl NEC, zich opmaakt voor een spannende kraker tegen PSV, is er ook goed nieuws voor de rivaal Vitesse. De club uit Arnhem kreeg, in ieder geval tijdelijk, hun proflicentie terug en speelt vrijdagavond tegen Jong AZ. Oud-Vitessenaren Bryan Linssen en Dick Schreuder spraken tegenover Sportnieuws.nl over de situatie van Vitesse. "Het gaat niet alleen om voetbal voor mij", zegt Linssen.

Linssen, die 113 wedstrijden speelde in het shirt van Vitesse en daarin 46 keer scoorde en twintig assists gaf, speelt tegenwoordig bij de Nijmeegse trots. Wat heeft de situatie bij zijn oude club met hem gedaan. "Het is overdreven dat Vitesse mijn club is geworden", nuanceert Linssen. “Ik heb vanuit een héél grote afstand toegekeken wat er eigenlijk allemaal aan de hand was en gezien dat het niet de goede kant opging. Ik ben blij voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt dat het uiteindelijk, voor nu, tóch goed is gekomen."

Menselijke aspect speelt grote rol

De aanvaller benadrukt dat het niet alleen om het voetbal draait voor hem. Het menselijke aspect speelt ook een grote rol. "Het gaat voor mij ook om de mensen achter de schermen. Mensen buiten Vitesse kennen hen niet, maar die verdienen daar wel hun centjes en die zijn werkloos als die club wegvalt. Voor hen ben ik ook heel blij", gaat Linssen verder.

Trainer Dick Schreuder, die ook een kort verleden bij Vitesse heeft, deelt Linssens opluchting, maar blijft voorzichtig optimistisch. "Uiteindelijk wordt het op de lange termijn nog wel spannend, want hoe gaat het in de toekomst met het voetbal? Uiteindelijk zullen de hoge heren in het land moeten gaan kijken hoe ze de regelvorming en alles gaan doen", luidt het antwoord van Schreuder, die zijn oude werkgever het beste gunt. "Het is nooit leuk als een club in zo’n positie is gekomen."

'NEC mag van geluk spreken'

De rivaal van de Arnhemmers, de werkgever van Schreuder en Linssen, heeft de afgelopen jaren juist flinke stappen gezet op financieel gebied. Mede dankzij NEC-supporter en investeerder Marcel Boekhoorn hebben zij een solide basis neergelegd. Gunt Schreuder Vitesse ook een geldschieter met clubliefde? "Daar wil ik me niet mee bezig houden, maar ik vind wel dat de mensen hier (in Nijmegen en omstreken, red.) van geluk mogen spreken met een man als Marcel", besluit de hoofdtrainer.

