Vitesse was even dood en begraven, maar kreeg vorige week na een spoedappel onverwachts de proflicentie terug. Een van de raadsheren die de zaak behandelde, zou een fankaart bij de Arnhemse club hebben gehad.

Onlangs werd al bekend dat de raadsheer een functie had bij SML, een partnerclub van Vitesse. Daar voetbalt hij volgens het NRC ook samen met een voormalig fysiotherapeut van de club. Een belangrijke inkomstenbron van SML is het bedrijf Melis Logitics. De directeur daarvan is weer onderdeel van de Sterkhouders, de groep regionale zakenlieden die de Arnhemse club overnam.

Een hoop dwarsverbanden dus, maar de fankaart is nieuw. De raadsheer heeft die volgens hij "dat kan herinneren een keer of drie vier gebruikt", schrijft het eerder genoemde medium. Hij schafte de kaart in 2013 aan en was vijf jaar geldig. "De conclusie was dat dit vanwege de aard en het tijdsverloop van geen betekenis was", aldus een woordvoerder van het hof.

10.000 seizoenkaarten verkocht

Deze vrijdag keert Vitesse terug in de Keuken Kampioen Divisie met een uitduel bij Jong AZ. De Arnhemse fans zijn er klaar voor, zo bewijst de seizoenkaartverkoop. Er zijn er inmiddels 10.000 van verkocht. Op zaterdag 20 september is het eerste thuisduel. Dat is de traditionele Airborne-wedstrijd om de Slag om Arnhem van 1944 te herdenken. De club speelt in speciaal ontworpen shirts en op de tribunes zitten veteranen. Helmond Sport is die dag de tegenstander.

Dinsdag liep de voorverkoop voor de eerste twee uitduels, tegen Jong AZ en RKC Waalwijk (16 september), vertraging op. "Vanwege een probleem in het ticketingsysteem is het op dit moment niet mogelijk om kaarten te bestellen voor de uitwedstrijden. Er wordt gewerkt aan een oplossing", meldde Vitesse op X. De club schreef erbij dat fans uit de zogenoemde voorrangsgroep vanaf 13.00 uur tickets konden bestellen.

