Nederlander moet het ontgelden na nieuwe deceptie Manchester United: 'Geen enkele kans'

Voor de zoveelste keer dit seizoen leed Manchester United een nederlaag. Dinsdagavond werd er met 1-0 verloren van het verrassende Nottingham Forest. Dat zorgde natuurlijk voor een enorme sloot aan kritiek gericht aan de ploeg van Ruben Amorim. Een Nederlander kwam er bijzonder slecht vanaf.

Op bezoek bij Forest kwam United statistisch gezien niet eens zo slecht voor de dag. Na een vroege goal van Anthony Elanga (oud-Manchester United) kreeg de ploeg met basisspelers Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt genoeg kansen op een goal. Ondanks liefst 23 schoten en bijna 70% balbezit lukte dat echter niet, waardoor de dertiende Premier League-nederlaag een feit was.

Een 3 als rapportcijfer

En dat hebben ze geweten in de Engelse pers. Met name Zirkzee moest het ontgelden met diepe onvoldoendes. Van The Sun kreeg hij een drie. "Hij zou een spits moeten zijn, maar kreeg geen enkele kans voor het doel van Forest. Hij zorgde voor geen enkel gevaar. zlefs niet nadat Rasmus Hojlund hem voorin kwam helpen." Ook van Manchester Evening News kreeg Zirkzee een onvoldoende (5), al vond het regionale medium het toch opvallend dat hij een kwartier voor tijd werd gewisseld. "Werd naar de kant gehaald terwijl United nog steeds op jacht was naar een doelpunt."

Teleurstellend seizoen Joshua Zirkzee

Het past allemaal in het teleurstellende seizoen van de 23-jarige spits. Hij kwam deze zomer voor veel geld over van Bologna, maar wist zowel onder Erik ten Hag als onder Amorim geen indruk te maken. Hij maakte voor de club pas 6 goals in 45 officiële duels. Mede daardoor raakte Zirkzee ook zijn plek in het Nederlands elftal kwijt. Daar moet hij onder meer Memphis Depay en Brian Brobbey voor zich dulden.

Overigens ontkwam De Ligt ook niet aan een onvoldoende. Hij kreeg van The Sun een 4 omdat hij 'nergens te bekennen was bij de goal van Elanga'. Van andere kranten als The Daily Mail (7) en Manchester Evening News (6) ontving hij wel een acceptabel cijfer.

Veel spelers lijken weg te gaan

Voordat de wedstrijd tegen Nottingham begon, werd duidelijk dat de selectie van United waarschijnlijk flink op de schop gaat. Het zou gaan om maximaal tien spelers, waaronder de peperdure krachten als Marcus Rashford en Antony. Ook wat in het oog springende talenten mogen verkocht worden. En zelfs sterspeler Bruno Fernandes kan bij een enorm bedrag naar een andere club. zo melden Engelse media.

