Manchester United gooit selectie op de schop: deze peperdure ploeggenoten van Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt mogen weg

De kans is groot dat er deze zomer een grondige schoonmaak plaatsvindt in de Manchester United-selectie. De gevallen topclub is bezig aan een simpelweg dramatisch seizoen en dat kan financieel grote gevolgen hebben. Mede daardoor mogen er in totaal liefst tien spelers vertrekken.

Dat is bovendien nodig om de selectie komende zomer verder te versterken. De afgelopen jaren werd er vrolijk voor honderden miljoenen uitgegeven aan nieuwe aanwinsten, maar velen bleken het gewenste niveau simpelweg niet te hebben. Het Engelse medium The iPaper weet welke spelers er sowieso de deur uit mogen bij een goed bod.

Enorm verlies op Antony

Marcus Rashford en Antony mogen sowieso vertrekken. Beiden zijn op dit moment verhuurd. Rashford doet het naar behoren bij Aston Villa en The Red Devils denken dat hij maximaal nog ruim negentig miljoen euro kan opleveren. Voor Antony, momenteel tijdelijk bij Real Betis, verwacht United een miljoentje of vijftig te vangen. Dat zou een fors verlies betekenen, want hij werd enkele jaren geleden nog voor het dubbele gekocht van Ajax.

Ook jeugdspelers als Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo zijn niet onverkoopbaar. Zij braken al op jonge leeftijd voor bij de club, maar kunnen verpatst worden omdat het verkopen van 'eigen' spelers gunstig is voor Financiel Fair Play. Daarom wordt ook het verkopen van Rashford als realistisch gezien.

Wie voor een fors bedrag ook mag verkassen, is Bruno Fernandes. De Portugese spelmaker is dit seizoen een van de weinigen die geregeld een hoog niveau haalt, maar kan daardoor ook goed geld opleveren. Naar verluidt staat hij in de belangstelling van Real Madrid. Bij een bedrag van meer dan 100 miljoen euro valt er volgens de Engelsen te praten. Daarnaast mogen er nog wat minder bekende namen voor een goed bod de deur uit, zo is de verwachting.

Europa League heel belangrijk

Veel hangt ook af van de laatste weken van de competitie. United staat in de Premier League dertiende en kan alleen in theorie nog via de competitie de Champions League-plaatsen bemachtigen. Mocht de enclave van Rúben Amorim de Europa League winnen, dan plaatsen ze zich alsnog voor het miljardenbal. Dat zou financieel geweldig nieuws zijn voor de club, want zo zijn ze verzekerd van tientallen miljoenen en hoeven ze minder spelers te verkopen.

United speelt volgende week donderdag de eerste kwartfinale tegen Olympique Lyon in Frankrijk. Daarvoor wachten nog twee competitieduels met Nottingham Forest en stadsrivaal Manchester City.

