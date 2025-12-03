We moeten er nog even op wachten, maar vrijdag wordt eindelijk duidelijk welke tegenstanders het Nederlands elftal treft op het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Overmogen vindt de loting plaats en worden de drie andere landen uit de poule bekend. Ook wordt dan duidelijk of Nederland rekening moet houden met een mogelijk zeer vervelend nadeel.

In Washington is bondscoach Ronald Koeman vrijdag samen met tig andere prominenten aanweizg voor de loting. Nederland zit in Pot 1 en weet dus dat het een tegenstander uit Pot 2, Pot 3 én Pot 4 treft. Op vrijdag wordt dus duidelijk met wie Oranje als eerste moet afrekenen op het WK in Noord-Amerika.

Pech in bepaalde poules

De nummers één en twee gaan dit WK sowieso door naar de knock-outfase, maar ook de acht beste nummers drie. En dat kan voor een flink nadeel voor Nederland zorgen. Dat zit zo: er gaan in totaal 32 landen door naar de knock-outfases. De twaalf poulewinnaars. twaalf nummers twee en acht beste nummers drie. Dat betekent dus dat niet iedere groepswinnaar 'geluk' heeft en een nummer drie treft.

Gevaarlijke groepen voor Nederland

Dat is maar voor acht groepswinnaars weggelegd. De vier andere nemen het tegen een team op dat tweede werd in hun groep. Vrijdag wordt al duidelijk welke landen pech hebben. Als Nederland in Groep C, F, H of J terechtkomt en die groep wint, treft het een nummer twee uit een andere poule.

Overigens zijn er al een aantal ploegen in een bepaalde poule ingedeeld. Dat zijn de organiserende landen Mexico (A), Canada (B) en de Verenigde Staten (D). Zij hebben mazzel, want bij groepwinst nemen zij het op tegen een nummer drie in de eerste knock-outronde. Dat betekent dat er nog negen poules over zijn waar Nederland in terecht kan komen.

Wanneer is de loting voor het WK?

Vanaf vrijdag 18.00 uur (Nederlandse tijd) weten we meer. Dan vindt de loting met tal van supersterren plaats in Washington. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump zal er bij zijn, net als onder meer het supermodel Heidi Klum en de wereldberoemde zangers Andrea Bocelli en Robbie Williams.

Stel je de WK-groep van Nederland samen

Wie de tegenstanders voor Oranje worden, is dus nog even afwachten. Wel kun je alvast je voorkeur doorgeven via Sportnieuws.nl. Stem via de onderstaande polletjes op jouw favoriete land per pot en stel zo je gewenste poule van Oranje samen.