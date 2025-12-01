President Donald Trump is vrijdag aanwezig bij de loting van het wereldkampioenschap voetbal in het Kennedy Center in Washington. Dat bevestigde Karoline Leavitt, woordvoerster van het Witte Huis. Ook Oranje-bondscoach Ronald Koeman reist samen met een delegatie van de KNVB af naar Washington.

Trump is voorzitter van de raad van bestuur van het Kennedy Center. Maandag werd bekend gemaakt dat de veelbesproken president aanwezig zal zijn bij de loting. Daar zal hij dus waarschijnlijk de Nederlandse bondscoach ontmoeten, die hoopt op een zo gunstig mogelijke loting voor Oranje, dat in de groepsfase de beste landenploegen van de wereld ontloopt.

Goede band met FIFA-voorzitter

Trump ziet het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico als prestigeproject. Hij onderhoudt goede banden met voorzitter Gianni Infantino van de FIFA. De wereldvoetbalbond huurt een kantoor in de Trump Tower in New York. De Zwitser dook half oktober op bij een top in Egypte, waar een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas werd getekend. Infantino was daar naar eigen zeggen op uitnodiging van Trump.

Volgens Infantino kan de FIFA geen conflicten in de wereld oplossen. Hij noemt voetbal de beste remedie tegen oorlog en geweld. Daarom reikt de FIFA vrijdag tijdens de loting voor het grootste WK ooit met 48 deelnemers een vredesprijs uit.

Vredesprijs

Volgens ingewijden zou Trump een voorname kandidaat zijn voor die trofee, waarvoor voor zover bekend geen jury is samengesteld. Mensenrechtenorganisaties benadrukken dat vrijheden de laatste maanden onder druk zijn komen te staan in de VS. Zij hekelen ook de inzet van militairen in Amerikaanse steden en gewelddadige detenties van migranten.

De loting voor het WK met 104 wedstrijden is verspreid over twee dagen. Komende vrijdag worden 48 deelnemers verdeeld over twaalf poules van vier deelnemers. Een dag later volgt opnieuw een show in Washington met het speelschema, locaties en aanvangstijden. Dat proces moet volgens de organisatie zorgen voor optimale rusttijden en zo gunstig mogelijke reisafstanden. De FIFA wil dat alle duels op een gunstig tijdstip op televisie komen en wedstrijden op het heetst van de dag in overdekte stadions laten spelen.

