Ernest Poku heeft de afgelopen maanden flink indruk gemaakt bij Bayer Leverkusen en Jong Oranje. Tegen Slovenië gaf hij opnieuw zijn visitekaartje af met een weergaloze goal en een assist, waardoor hij zomaar een verrassende aanwezige kan zijn op het WK 2026. Bondscoach Ronald Koeman lijkt gecharmeerd van Poku, die momenteel uitblinkt in de Bundesliga.

Deze zomer verruilde Poku AZ voor een avontuur bij Bayer Leverkusen, waar hij al snel afscheid moest nemen van trainer en landgenoot Erik ten Hag. Toch wist Poku zich de afgelopen weken te ontpoppen tot smaakmaker bij Die Werkself. "Ik voel me goed. Ik wilde mijn vorm, die ik in Duitsland had, gewoon lekker doorpakken en hier ook goede dingen laten zien. Dat lukte wel", vertelt Poku in gesprek met Sportnieuws.nl.

Bijzondere statistieken voor Poku

Voor veel Nederlanders kwam de overstap van de 21-jarige aanvaller als een verrassing, mede door zijn matige statistieken bij AZ: zes goals en veertien assists in 79 duels. Poku erkent dat het een grote stap was. "Ik had daarom ook helemaal niks verwacht. Ik wist dat ik gewoon hard moest werken en zou zien wat er gaat gebeuren. Maar uiteindelijk heb je altijd vertrouwen in jezelf."

Dit seizoen verrast Poku met vijf goals en zes assists in 19 duels, waarvan zes goals en drie assists in zijn laatste zeven wedstrijden. Hoe valt alles ineens op zijn plek? "Het grote verschil met de afgelopen jaren is met name dat ik nu wél rustig voor de goal blijf. Ik ben gaan werken aan mijn rendement en merk dat dat beter gaat. Daar ben ik natuurlijk blij mee", zegt de maker van de 2-0 tegen Jong Slovenië. "Die was wel lekker voor het zelfvertrouwen."

Ronald Koeman houdt hem in de gaten

De goede prestaties van Poku hebben zelfs de aandacht getrokken van bondscoach Ronald Koeman. Tijdens een persconferentie liet Koeman weten dat er bij Jong Oranje 'interessante rechtsbuitens rondlopen', en hij hoopt dat 'in ieder geval één jonkie zal doorstoten' richting het WK. Daarmee lijkt hij te doelen op Poku en Jayden Addai, waarmee zij de eerste écht succesvolle rechtsbuiten sinds Arjen Robben moeten worden.

"Heel eerlijk, dat doet mij niet zoveel. Uiteindelijk focus ik mij gewoon op mijn taak bij Jong Oranje en probeer ik er gewoon het beste van te maken. Het zou héél mooi zijn als ik uiteindelijk ooit wordt opgeroepen, maar dat zegt nog helemaal niets", aldus Poku. "Natuurlijk heb ik het WK ook wel in mijn achterhoofd, maar je weet ook hoeveel kwaliteit er bij Oranje loopt… Ik moet nog flink aan de bak en hoop dat ik er uiteindelijk bij kom."

Michael Reiziger over Poku

Jong Oranje-coach Michael Reiziger ziet ook de stormachtige ontwikkeling van de in Hamburg geboren aanvaller. "Hij kwam nieuw bij zijn club en zag de trainer (Erik ten Hag, red.) heel vroeg vertrekken. Dan komt er een andere trainer en is de grote vraag: wat gaat er nu gebeuren? Nou, hij heeft het fantastisch opgepakt. Hij speelt elke wedstrijd, is belangrijk met goals en assists en dat bij de nummer vijf van de Bundesliga. Hij maakt een heel goede ontwikkeling door. Dat is fantastisch, daar zijn we heel blij mee."

Hoewel er veel lof is voor de aanvaller, lijkt het Nederlands elftal niet direct op zoek naar een linksbuiten, een positie die al goed bezet is met spelers als Cody Gakpo, Noa Lang en Xavi Simons. Toch ziet Reiziger hem ook prima uit de voeten kunnen op de rechterflank. "Hij heeft bij ons ook rechtsbuiten gespeeld tegen Israël en maakte toen twee goals", lacht Reiziger. Poku switchte een aantal weken geleden van rechterflank naar linkerkant en sindsdien wist hij vier goals te maken en twee assists te geven. "Hij speelt nu wel echt aan de binnenkant, maar hij kan zeker ook rechts."