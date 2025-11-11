Bondscoach Michael Reiziger staat met Jong Oranje voor twee belangrijke kwalificatieduels tegen Slovenië en Israël. Tóch is de situatie in Zeist een stuk rustiger dan bij zijn oude club Ajax. Reiziger doorliep de volledige jeugdopleiding van Ajax, speelde jarenlang in de hoofdmacht en werd er na zijn carrière trainer in verschillende functies. De situatie in Amsterdam 'raakt hem'.

De situatie bij Ajax is bijna niet te bevatten in woorden. Binnen enkele jaren is de club veranderd van een halve finalist in de Champions League in een gevallen topclub. Reiziger ziet het met lede ogen aan. "Ik ben daar opgegroeid, dus het is geen geheim dat de club in mijn hart zit. Ik vind het jammer hoe het nu gaat. Het raakt me het meeste hoe de club er nu voor staat", zegt Reiziger tegenover onder meer Sportnieuws.nl. "Ik hoop dat het snel anders wordt."

Belletje voor Reiziger?

Na het ontslag van John Heitinga is de directie haastig op zoek naar een nieuwe coach. Hij benadrukt dat hij niet benaderd is voor de openstaande vacature. "Een belletje van Ajax?", vraagt hij verbaasd. "Nee, daar ben ik echt niet mee bezig. Ik zou liegen als ik zeg dat ik het clubvoetbal helemaal niet mis. Je weet dat je niet elke dag op het veld staat als je deze baan hebt, maar er komt echt wel weer een periode aan dat ik dat wel weer ga doen."

Géén Ajacied in selectie Jong Oranje

Als bondscoach van Jong Oranje heeft hij wel de plicht om Ajax te volgen, maar bij deze cyclus zit er geen Ajacied in de selectie. Tóch blijft Reiziger positief over de mogelijke aanwas die eraan zit te komen. Wat niet is, kan nog komen, toch? Ajax is een club die altijd grote talenten heeft. Dus er komen straks weer talenten naar boven", vervolgt hij.

Eén prioriteit voor Reiziger

Voor de coach, die nog een contract heeft tot de zomer van 2027, is er echter maar één prioriteit en dat is niet Ajax. "We willen ons met Jong Oranje kwalificeren voor het EK. We hebben een duidelijke boodschap: er moet twee keer gewonnen worden, punt. We zijn niet goed begonnen", doelt de trainer op de twee gelijke spelen tegen Israël en Bosnië. "Als je nu twee wedstrijden wint, dan heb je alles weer in eigen hand."

Volgens de oud-topverdediger liggen de verbeterpunten vooral in het afmaken van kansen. "Het opbouwen, vastzetten en de energie in het verdedigende werk is heel goed", zegt Reiziger, die zijn ploeg tegen Bosnië wel enorm veel kansen (31) zag creëren. "Dat moeten we vooral blijven doen, dan vallen die goals", sluit Reiziger af. Jong Oranje speelt vrijdagavond om 18.45 uur het kwalificatieduel tegen Slovenië.