Jong Oranje móést winnen in de thuiswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Slovenië. De ploeg van Michael Reiziger kwam echter behoorlijk matig voor de dag. Net als in de gehele EK-kwalificatie stond het vizier niet op scherp, maar uiteindelijk boekte Jong Oranje tóch een solide 2-0 overwinning en zet daarmee een belangrijke stap.

In het behoorlijke koude en regenachtige Leeuwarden liet de veelbesproken Wouter Goes zich voor de aftrap al in positieve zin zien. De AZ'er ligt de laatste maanden behoorlijk vaak onder vuur met onsportieve acties, maar ditmaal scoorde hij juist punten. Voorafgaand aan het duel gaf de aanvoerder van Jong Oranje zijn trainingsjasje aan de koukleumende mascotte. Even later volgde ook de aanvoerder van Slovenië het voorbeeld van de centrumverdediger.

Ontbreekt aan urgentie

De ploeg van Reiziger begon nog redelijk sterk aan de cruciale kwalificatiewedstrijd. Ezechiel Banzuzi kreeg dé kans om de openingstreffer te maken. Gjivai Zechiël leverde een perfect aangesneden voorzet af, maar de middenvelder van Leipzig slaagde er niet in om voldoende contact met de bal te maken. Even later kreeg debutant Devin Haen een mogelijkheid, maar zijn schot werd gepareerd door de Sloveense doelman. Net als tegen Bosnië, waarin Jong Oranje maar liefst 31 kansen creëerde, ontbrak het opnieuw aan de nodige scherpte en urgentie om te scoren.

Directe rode kaart voor Oranje

PEC Zwolle-doelman Tom de Graaff bracht zijn team vroeg in de tweede helft in de problemen. Hij misinterpreteerde een diepe bal van Slovenië volledig en riep dat hij de bal zou pakken, waarop Goes besloot de bal te laten lopen. Echter, in plaats van de bal te onderscheppen, kwam de Sloveense speler ertussen. Dit leidde tot een harde tackle van De Graaff op ongeveer dertig meter van het doel, waarna de scheidsrechter geen andere keuze had dan hem direct rood te geven.

Verrassende voorsprong

Het spelbeeld veranderde echter geen moment, ondanks dat Jong Oranje met een man minder verder moest. Na ruim een uur spelen maakte de ploeg van Reiziger zelfs de openingstreffer. Na liefst zestien schoten was het wél raak. Zechiël kreeg een panklare lage voorzet van Poku, waarna de middenvelder hem bekeken binnen schoof: 1-0.

Het spel van de beloften was allesbehalve overtuigend, maar de bezoekers waren nog veel zwakker. Een kwartier voor tijd zorgde Ernest Poku, de man in vorm, met een fenomenale uithaal voor de 2-0. De linksbuiten dribbelde naar binnen en schoot de bal via de lat en paal prachtig in de winkelhaak. Daarmee onderstreepte de Bayer Leverkusen-speler opnieuw zijn potentie, waardoor hij inmiddels op de radar staat van bondscoach Ronald Koeman. In de laatste zes Bundesligaduels was hij goed voor vier doelpunten en twee assists.

Matige opening van kwalificatie

Met deze belangrijke 2-0 zege herpakt het kwakkelende Jong Oranje zich van de matige opening van de EK-kwalificatie. De ploeg van Reiziger speelde tweemaal gelijk: 2-2 tegen Jong Israël en 0-0 tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Hierdoor heeft Jong Oranje vijf punten uit drie duels. Dinsdag wacht Israël, gevolgd door een tweeluik met Noorwegen. De kwalificatie wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen Slovenië.

Resultaten in schril contrast met vorig jaar

Die resultaten staan in schril contrast met de EK-kwalificatie van vorig jaar. Toen pakte de ploeg van Reiziger nog dertig punten uit tien wedstrijden, wat een winstpercentage van honderd procent betekende. Dat puntenaantal gaat Jong Oranje niet meer halen, maar kwalificatie voor het EK is nog zeker mogelijk.

Rechtstreekse kwalificatie

De meest zeker route naar het EK is via het winnen van de poule. De groepswinnaar plaatst zich namelijk direct voor het eindtoernooi. Jong Oranje heeft dit nog in eigen hand, al moeten er dan zo veel mogelijk wedstrijden worden gewonnen. Met name de potjes tegen Jong Noorwegen zijn van cruciaal belang. Daarnaast is het geen overbodige luxe als de concurrenten onderling punten morsen.

Plaatsing via play-offs

Mocht het de ploeg van Reiziger niet lukken om de poule te winnen, dan blijft plaatsing alsnog mogelijk via de tweede plek. De beste nummers twee van alle groepen strijden namelijk in de play-offs om de laatste EK-tickets. Daarvoor moet Jong Oranje wél voldoende punten pakken én een stevig doelsaldo opbouwen.

Uitschakeling

Wordt Jong Oranje geen eerste of tweede in poule G, dan is het over en uit. Als dat gebeurt bestaat er geen kans meer op deelname aan het eindtoernooi.