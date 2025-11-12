PSV-huurling Isaac Babadi hoopt nog altijd op zijn definitieve doorbraak in Eindhoven. Het toptalent van Jong Oranje speelt minder dan gehoopt bij Royal Antwerp FC, maar is blij met de minuten die hij maakt in België. De twintigjarige aanvallende middenvelder hoopt bij de ploeg van Michael Reiziger wél in de basis te starten, mogelijk samen met Kees Smit. "De vergelijking met Pedri is best terecht", stelt hij tegen Sportnieuws.nl.

Voor Jong Oranje staan er twee belangrijke kwalificatieduels op het duel tegen Slovenië en Israël. Na de gelijke spelen tegen Bosnië en Israël mag er absoluut geen puntenverlies meer opgelopen worden. "In de komende interlands móéten zes punten gehaald worden", zegt Babadi, die niet bang is dat de druk hem te veel wordt. "Ik ben vereerd dat ik erbij ben. Onder druk ben ik vaak juist op mijn best en ik denk dat ik ook wel voor de groep kan spreken", vertelt hij optimistisch.

Pedri-vergelijking voor Kees Smit

Met het vertrouwen zit het bij collega-middenvelder Kees Smit óók wel goed. Bondscoach Ronald Koeman maakte de vergelijking met Barcelona-ster Pedri en dat komt voor Babadi niet als een verrassing. "Dat vind ik eigenlijk wel terecht. Ik vind het mooi dat er zo lovend gesproken wordt door de bondscoach over jongens uit onze ploeg", vervolgt Babadi, die door Smit weleens op de bank gehouden kan worden. "Ik ben me er bewust van dat ik natuurlijk ook wil voetballen, maar het is toch mooi dat dit wordt gezegd?"

"Als de bondscoach het niet had gezegd, dan had ik het wel gedaan", vertelt de goedlachse Babadi. "Ik voel geen ongezonde concurrentiestrijd." De suggestie voor een middenveld met de AZ-middenvelder én hem levert een nóg grotere grijns op. "Dat zou er top uitzien als je het mij vraagt."

Nederland of Sierra Leone?

In het verleden heeft de voetbalbond van Sierra Leone meermaals geprobeerd om Babadi te verleiden voor de nationale ploeg. Voorlopig ligt zijn focus echter op het Nederlands elftal. "Ik heb daar best wel over nagedacht", geeft hij toe. "Toen ik heel jong was, beleefde ik altijd de WK's en EK's vanuit huis als supporter. Toen heb ik altijd gezegd: daar wil ik spelen en dat is nu nog steeds wel het geval", bevestigt Babadi, die Nederland het komende WK een goede kans geeft op de titel. "We zouden eigenlijk een keer geschiedenis moeten schrijven toch? We hebben het beste middenveld en de verdediging en aanval zijn ook top. Ik denk dat we het kunnen laten lukken", voorspelt hij.

'Dat zou een ramp zijn'

De Nederlander die speelt bij Royal Antwerp FC, staat bekend om zijn technische vaardigheden als straatvoetballer, vergelijkbaar met Smit. Hij vindt het dan ook jammer dat de jeugd tegenwoordig weinig op straat speelt. "Ik zou het wel een ramp vinden als het pleintjesvoetbal verdwijnt. Ik heb altijd gezegd dat ik voetbal gewoon op z'n mooist wil zien, dus dat iedereen gewoon lekker voor z'n plezier voetbalt. Natuurlijk moet er ook gewonnen worden, maar het is het belangrijkste dat iedereen gewoon doet wat hij leuk vindt en dat we wat minder robots zijn", licht hij toe.

Wisselvallige tijd bij Antwerp

Babadi vertrok deze zomer op huurbasis van PSV naar Antwerp, omdat hij daar meer uitzicht op speelminuten heeft. Tóch moet hij het voorlopig doen met een rol als reseve. "Ik kom er nu nog wel elke wedstrijd in gelukkig, dat vertrouwen waardeer ik sowieso van de trainer. Daar ben ik tevreden mee, maar je bent natuurlijk voetballer en wilt ook starten", gaat Babadi verder. "Er is mij vooraf niks beloofd over speeltijd en dat zou je sowieso nooit moeten geloven. De ene week ben je de held, de andere week zit je ernaast, dat weet je als voetballer."

Ondanks dat hij in België speelt en woont, volgt hij zijn oude club nog op de voet. Hij geniet volop van zijn vriend, Ismael Saibari. "Het mooie aan de voetballerij is dat je zó snel van 'zero' naar 'hero' kunt gaan. Niet dat Ismael een 'zero' was, maar wat hij nu doet is écht ongekend. Ik wist dat hij het kon, maar nu bewijst hij het ook aan de rest van de wereld. Ik heb voorbij zien komen dat de absolute top interesse heeft, dat is ook niet heel gek als je zó bepalend bent in grote wedstrijden."

Mist Babadi PSV al?

Babadi focust zich momenteel op het terugverdienen van zijn basisplaats bij Royal Antwerp, maar hoe kijkt hij naar een terugkeer aan het einde van het seizoen? "Natuurlijk ga je successen missen als je weggaat bij PSV, maar ik heb nu even voor mezelf gekozen. Deze stap gaat mij helpen in mijn carrière, hoop ik. Ik heb niet een duidelijk antwoord of ik nog terugkeer, maar dat heeft de club voor mijn gevoel wel gedaan", legt Babadi uit.

"Ik ben niet boos of teleurgesteld, maar als je iemand van mijn leeftijd voor zo’n bedrag op mijn positie haalt, dan laat je wel zien waar ik sta in de pikorde", vervolgt hij. Zijn broer Samuel opperde ooit dat 'Isaac een PSV-legende wil worden', geldt dat nog steeds? "Natuurlijk", besluit Babadi, die zich met Jong Oranje voorbereidt op het kwalificatieduel tegen Jong Slovenië.