Hoewel AZ het Eredivisie-seizoen prima opende met een 4-1 zege op FC Groningen, heerste er veel emotie in de kleedkamer na afloop. Ernest Poku, die waarschijnlijk vertrekt uit Alkmaar, hield een emotionele afscheidsspeech en raakte anderen daarmee.

Na afloop van de wedstrijd nam de vleugelaanvaller afscheid van het publiek in het AFAS-stadion, waar hij een staande ovatie van kreeg. Poku hield het niet droog en was zichtbaar emotioneel. Later hield hij in de kleedkamer een afscheidsspeech. Kees Smit liet tegen ESPN weten dat hij daar anderen mee heeft geraakt.

'Moeten we respecteren'

Hoewel de transfer nog niet helemaal rond is, vertrekt de 21-jarige vleugelaanvaller naar alle waarschijnlijkheid voor twaalf miljoen euro naar Bayer Leverkusen van Erik ten Hag. Niet alleen Poku zelf, maar ook trainer Maarten Martens houdt rekening met zijn vertrek, al baalt hij daar in gesprek met De Telegraaf wel van: "Mogelijk is dit zijn laatste wedstrijd, maar er is nog niets definitief. Het liefst houd je Ernest erbij. Hij komt uit de jeugd, we hebben veel bereikt en dan ga je het liefst met hem verder. Maar dat is zijn keuze, dus die moeten we respecteren."

Volgens de trainer zal er dan ook een nieuwe vleugelaanvaller nodig zijn bij een vertrek van Poku. Eerder haalde AZ de 21-jarige Deense aanvaller Isak Jensen in huis, nadat de Alkmaarders Ruben van Bommel verloren aan PSV en Jayden Addai aan het Italiaanse Como.

Gesprek

Vanwege de transferperikelen, was het nog maar sterk de vraag of Poku zondag wel in actie zou komen. "Daar hebben we een duidelijk gesprek over gehad", vertelt Martens aan de Telegraaf. "Er speelt heel wat rond zo’n jongen, dat is niet altijd even makkelijk. We hebben elkaar duidelijk in de ogen aangekeken, maar afgelopen donderdag heeft hij ook laten zien dat hij het team kon helpen. Hij is een heel teamgerichte speler”"

