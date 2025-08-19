Het Nederlands voetbal is opgeschrikt door het overlijden van Martin Laamers. De voormalig middenvelder was een grote naam in de geschiedenis van Vitesse, waar hij bijna 350 officiële duels voor speelde. De Arnhemmer is op 58-jarige plotseling overleden.

Laamers begon zijn loopbaan bij FC Wageningen, maar na zijn overstap naar Vitesse in 1986 werd hij daar een gewaardeerde kracht. Jarenlang speelde hij met het nodige succes voor de club di eonlangs haar proflicentie verloor. Laamers maakte dermate veel indruk, dat hij het Nederlands elftal haalde. In 1989 debuteerde hij in een oefenduel tegen Brazilië. Later zou hij ook nog een keer in actie komen tegen de Sovjet-Unie. Beide wedstrijden wedstrijden gingen helaas verloren.

In totaal verdedigde hij tien jaar lang de clubkleuren van Vitesse, met veel succes. Destijds probeerde hij met de Arnhemmers naar de Eredivisie en haalde hij zelfs Europees voetbal. Vervolgens versleet hij nog enkele Belgische clubs, waarna hij het over een andere boeg gooide. Laamers werd amateurtrainer en bouwde aan een carrière als schoonmaker.

Vitesse betuigt medeleven

Vitesse maakte op de website het treurige nieuws bekend. "Vitesse heeft het droevige nieuws ontvangen dat oud-speler, Oranje-international en Zilveren Vitessenaar Martin Laamers op 58-jarige lieeftijd is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en dierbaren. Rust zacht, Martin."

Laamers was niet alleen een opvallende speler vanwege zijn voetbalkwaliteiten. Hij kampte jarenlang met een vervelend probleem: hij stotterde. Naar eigen zeggen had hij daar veel moeite mee tijdens zijn voetbalcarrière. In zijn biografie O-o-o Oranje vertelde hij dat zijn spraakgebrek veel invloed had op zijn leven.

