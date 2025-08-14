Het Nederlandse profvoetbal krijgt in augustus klap na klap. Het nam eerder deze maand al afscheid van Vitesse en is nu ook nog eens de bekendste spelersvrouw van Nederland kwijtgeraakt.

Influencer Monica Geuze papte in het voorjaar van 2024 aan met de Welshe voetballer James Lawrence. Hij speelde op dat moment nog voor het Duitse 1. FC Nürnberg, maar verkaste in de zomer naar de Eredivisie en dat had misschien wel te maken met zijn Nederlandse geliefde. Lawrence tekende een contract bij Almere City FC.

Met die club degradeerde hij in zijn eerste seizoen echter direct uit de Eredivisie en nu heeft hij ook in zijn privéleven met een tegenvaller te maken. Het managemet van Geuze, die op Instagram 1,5 miljoen volgers heeft, meldt donderdag tegen RTL Boulevard namelijk dat haar relatie met de voetballer over is.

Lars Veldwijk

Geuze had eerder al een relatie met een andere voetballer. Ze was een tijd samen met spits Lars Veldwijk, die onder meer voor Nottingham Forest, Sparta Rotterdam en Excelsior speelde. Hij speelde ook nog zeven interlands voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika. Het koppel werd in 2018 de trotse ouders van dochter Zara-Lizzy, maar ging een jaar later uit elkaar.

Gezicht van KNVB-campagne

Geuze blijft ondanks haar tweede geklapte relatie met een voetballer nog altijd verbonden aan de sport. Ze werd eerder dit jaar namelijk namelijk het gezicht van een campagne van de KNVB. Op die manier wil de influencer ouders van kinderen tussen de zes en twaalf jaar enthousiasmeren voor voetbal. Ze wil laten zien hoe leuk en waardevol het is om deel uit te maken van een voetbalclub.

Met haar ervaring als moeder van een voetballend kind hoopt ze ouders te inspireren en hen te helpen ontdekken of voetbal bij hun zoon of dochter past. De actie is met name bedoeld om jonge meisjes meer te laten voetballen.

Keuken Kampioen Divisie

Voor Lawrence, die vorig jaar 26 duels speelde in de Eredivisie, staat er na de degradatie een jaar in de Keuken Kampioen Divisie op het programma. Almere City zou afgelopen weekend aan het seizoen beginnen tegen Vitesse, maar de club uit Arnhem verloor vlak voor de competitiestart haar proflicentie. Almere speelt zondag de eerste wedstrijd van het seizoen tegen FC Emmen.