Ruud Gullit is bang dat het zwaard van Damocles binnenkort zal vallen bij Arne Slot. De oud-voetballer denkt dat Liverpool 'knopen zal doorhakken' na de nederlaag tegen PSV in de Champions League (1-4).

Liverpool kreeg woensdag met 4-1 pak slaag van PSV op het eigen Anfield. Ivan Perisic maakte al vroeg in de wedstrijd het eerste doelpunt namens PSV en in de tweede helft gooiden Guus Til en Couhaib Driouech (twee goals) de wedstrijd op slot. Door de nederlaag tegen de Eindhovenaren heeft Liverpool-coach Arne Slot nu negen van zijn laatste twaalf Liverpool-wedstrijden verloren. Volgens Gullit kan dat niet zonder consequenties blijven.

Ruud Gullit

Gullit gaf als analist bij beIn Sports zijn mening over de huidige situatie van Slot bij het kwakkelende Liverpool. "Ik ben bang dat ze wel een knoop door gaan hakken. Hij is een geweldige man en een goede trainer. Maar als je zo veel geld uitgeeft en dan werkt het niet en je kan het ook nog eens niet omdraaien... Dan wordt het alleen maar erger."

Ruud Gullit: "I'm afraid that they will take a decision. He's a nice guy and a good coach. But if you spend so much money and it doesn't work, and you can't turn it around... It only gets worse."@GullitR on Arne Slot's Liverpool future.#beINUCL #LFC #UCL pic.twitter.com/uMFKjl0cVH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2025

Slot werd vorig seizoen nog kampioen met Liverpool in zijn eerste jaar bij de club. Inmiddels staat de ploeg twaalfde in de Premier League en dertiende in de Champions League.

Noodvergadering over toekomst

Volgens de Engelse transferjournalist IndyKaila bestaat er inderdaad een kans dat Slot spoedig aan de kant gezet zal worden. Donderdag zou er een noodvergadering bij Liverpool worden gehouden over de toekomst van de Nederlandse trainer. Daarbij zal niet alleen sportief directeur Rob Edwards aanwezig zijn, maar ook Michael Edwards, CEO van de voetbaltak van het bedrijf Fenway Sports Group, een belangrijke investeerder van Liverpool. Volgens IndyKaila is FSG klaar om harde beslissingen te nemen, waar mogelijk ook het ontslaan van Slot bijhoort.

De intentie was om Slot sowieso tot de winterstop te geven, maar de clubleiding ziet nog geen verbetering. De situatie wordt nijpend voor de mensen binnen Liverpool en daarom wordt de knoop over Slot dus mogelijk vroegtijdig doorgehakt. Donderdag lijkt in ieder geval een cruciale dag te worden in de Liverpool-loopbaan van de Nederlandse coach.

