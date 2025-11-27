Het swingende PSV deelde woensdagavond de zoveelste dreun uit aan het kwakkelende Liverpool. De ploeg van Peter Bosz wist met 4-1 te winnen op Anfield, waardoor de druk op Arne Slot flink aan het toenemen is. Liverpool-legende Steven Gerrard uitte ook felle kritiek. "Als de coach geen antwoorden en stabiliteit in het team vindt, zullen de nederlagen aanhouden."

Voor de regerend Engelse landskampioen was de nederlaag tegen PSV de negende in de laatste twaalf wedstrijden in alle competities dit seizoen. Het is de ergste crisis in 72 jaar, om precies te zijn sinds november 1953 - januari 1954.

'Ik gebruik dat woord liever niet'

Na die deceptie gooide voormalig topvoetballer Gerrard nog wat olie op het vuur. In een interview met TNT Sports na afloop van de wedstrijd verklaarde de 45-jarige voormalig Engels international: "Elke nederlaag, vooral de manier waarop je die lijdt, brengt je dichter bij een crisis."

Gerrard vindt dat het nog te vroeg is om Slot te ontslaan, maar ziet wel dat het rigoureus anders moet bij 'zijn' club. "Ik gebruik dat woord liever niet, want voor mij is een crisis wanneer een club een jaar nodig heeft om weer aan de top te komen, en ik denk niet dat Liverpool dat punt heeft bereikt. Ze hebben nog steeds geweldige spelers en het grootste deel van dit team heeft het kampioenschap gewonnen. Ik denk dat 'crisis' een te sterk woord is", aldus de Liverpool-legende.

'Er zijn geen excuses voor zoiets'

Daarna gaf 'Stevie G', zoals de fans hem noemen, commentaar op de reeks nederlagen van het team. "Er zijn geen excuses voor zoiets bij deze voetbalclub. Iedereen weet dat. Je kunt niet ontkennen dat dit team enorm worstelt, in een verschrikkelijke periode zit, het vertrouwen op een historisch dieptepunt is en blijft bloeden."

Gerrard hekelt zich vooral aan de defensie van Liverpool. "Ze blijven doelpunten incasseren, ze zijn als een open deur, en als de coach geen antwoorden en stabiliteit in het team vindt, zullen de nederlagen aanhouden", concludeerde hij. "Deze verdediging is geen Liverpool-verdediging en zal dat ook nooit worden. De wissel van Konaté zegt al genoeg."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!