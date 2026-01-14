Liverpool telt sinds deze zomer liefst vier Nederlandse spelers, door de komst van Jeremie Frimpong. De rechtervleugelspeler doet een boekje open over hoe hij werd ontvangen bij de Engelse club en richt zich daarbij vooral op Virgil van Dijk.

Door het vertrek van Trent Alexander-Arnold deze zomer naar Real Madrid moest Liverpool op zoek naar een nieuwe rechtsachter. Dat werd Frimpong, die voor veertig miljoen euro overkwam van Bayer Leverkusen. De aanvallend ingestelde speler wordt lang niet altijd als rechtsback ingezet door trainer Arne Slot, maar maakt toch de nodige minuten bij Liverpool.

Slot kiest er regelmatig voor om Frimpong, Van Dijk, Cody Gakpo én Ryan Gravenberch in de basis te zetten. Een flinke Nederlandse enclave. Op het moment dat Frimpong binnenkwam bij Liverpool, werd hij vooral opgevangen door aanvoerder Van Dijk.

'Dat vertelde hij me'

"Hij vertelde me dat Liverpool een geweldige club is en dat de supporters van me zouden gaan houden, helemaal met mijn persoonlijkheid", vertelde de 25-jarige Frimpong in gesprek met Sky Sports. De veertienvoudig international van het Nederlands elftal staat bekend om zijn ongelooflijke snelheid en zijn doelgerichtheid.

Frimpong en Van Dijk kenden elkaar natuurlijk al langer. De geboren Ghanees zat op het WK 2022 bijvoorbeeld al bij de selectie van Oranje, maar kwam toen nog niet in actie. De 34-jarige Van Dijk is op zijn beurt al jarenlang aanvoerder van Nederland. Frimpong: "We weten allemaal dat hij een legende is, maar hij is ook zo aardig. Een geweldig persoon. Ik vind het een privilige om met hem te spelen, maar ik zie hem vooral als een vriend."

