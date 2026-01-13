Trainer Arne Slot zag Liverpool maandag de eerste overwinning van het nieuwe jaar pakken. In de FA Cup won het met 4-1 van Barnsley, dat uitkomt op het Engelse derde niveau. Toch verliep de avond moeizamer dan gehoopt, mede door een flinke blunder van Dominik Szoboszlai.

Diezelfde Szoboszlai bracht Liverpool in de negende minuut, met een fraai afstandsschot, op voorsprong. Jeremie Frimpong zorgde in de 36e minuut voor de 2-0. De Oranje-international kwam vanaf de rechterkant naar binnen en haalde met links doeltreffend uit.

Een grote fout van Szoboszlai, die voor zijn eigen doel een hakje terug wilde geven op doelman Giorgi Mamardashvili, bracht Barnsley terug in de wedstrijd. Adam Phillips profiteerde: 2-1. Na een mooie aanval zorgde Florian Wirtz met een geplaatst schot in de verre hoek in de 84e minuut voor de 3-1. In blessuretijd scoorde ook Hugo Ekitike nog.

Arne Slot in gesprek met Dominik Szoboszlai

"Ik ben blij met de doelpunten die we maakten - het waren prachtige treffers", sprak Slot na afloop. "Maar ik denk dat de wedstrijd veel te lang spannend bleef, omdat we bij een 2-0 voorsprong een tegengoal incasseerden die het ons tot de laatste vijf tot tien minuten moeilijk maakte. Ja, we scoorden mooie goals, maar creëerden niet genoeg kansen toen we de bal hadden" merkte de Nederlandse trainer op.

"De fout van Szoboszlai? Ik vind niet dat je zoiets moet doen in een FA Cup-wedstrijd, League Cup, een vriendschappelijke wedstrijd of zelfs op training. Dat is een vreemde keuze en ik heb daar ook een mening over, maar die houd ik liever voor mezelf en bespreek ik met Dominik", aldus de Nederlander.

Lof voor invaller Wirtz

Na een uur spelen, bij een 2-1 stand, trok Slot de Duitser Wirtz van de bank. Hij maakte uiteindelijk het verschil. "Als je een half uur invalt, een doelpunt maakt, een assist geeft en nog een paar goede kansen creëert, dan kun je zeker zeggen dat je creativiteit hebt toegevoegd aan het team. Dat is precies wat we vandaag nodig hadden", verklaarde Slot.