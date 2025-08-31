Ajax heeft zich ernstig voor schut gezet tegen FC Volendam, een pijnlijke blamage die de crisis bij de Amsterdammers blootlegt. Wie had verwacht dat het team van John Heitinga eenvoudig zou zegevieren, kwam bedrogen uit en dat was zelfs niet onverdiend. Dit Ajax mist richting, speelt zonder overtuiging en lijkt volledig stuurloos.

Een analyse over het huidige Ajax begint bij het spelbeeld, of beter gezegd: het gebrek daaraan. Ajax oogt stuurloos, alsof de spelers voor het eerst samen op het veld staan. De ploeg van Heitinga mist overtuiging: het drukzetten is slap, het organisatievermogen schiet schromelijk tekort en ook in balbezit is het bij vlagen amateuristisch. Als je als Ajax met moeite overeind blijft tegen Volendam en Telstar, dan zegt dat alles over hoe het team ervoor staat.

Verantwoordelijkheid van Heitinga

Het is bijna ironisch dat het juist de 'kleintjes' uit de VriendenLoterij Eredivisie zijn die Ajax de wil op leggen. FC Volendam en Telstar laten zien dat de Amsterdamse grootmacht kwetsbaar is op plekken waar dit niet zou mogen. De komende duels tegen Inter, PSV en Marseille boezemen de gemiddelde Ajacied direct angst in. Wie denkt dat het gelijkspel tegen Volendam het dieptepunt is, kan binnenkort zomaar geconfronteerd worden met pijnlijke vernederingen.

De kritiek op Heitinga is niet alleen terecht, maar ook onvermijdelijk. Een beginnende coach mag dan onervaren zijn, maar bij een club als Ajax telt alleen resultaat. Het gebrek aan een duidelijk plan, een herkenbare speelstijl en het vermogen om spelers te inspireren en te raken, wekt grote zorgen. Ajax is geen speeltuin waar fouten ruimschoots toegestaan zijn. Zijn interimperiode eindigde met een snel afscheid en de geschiedenis lijkt zich op deze manier te herhalen.

Geldig excuus

Ajax kan de matige kwaliteit en de disbalans binnen de selectie zeker als excuus aanvoeren: het niveau is op dit moment verre van kampioenswaardig. Een snelle blik op het team maakt direct duidelijk dat het bij de Amsterdammers ontbreekt aan power, duelkracht en winnaarsmentaliteit, datgeen wat juist nodig is in het Europese topvoetbal van tegenwoordig. Het is aan de directie van Ajax om zichzelf kritisch in de spiegel te bekijken: waar zijn de bravoure, het lef en de absolute wil om te winnen gebleven die de Amsterdammers ooit kenmerkten?

Het komende programma voorspelt weinig goeds. Waar een duel met Inter normaal gesproken trots zou oproepen, lijkt Ajax nu af te stevenen op een pijnlijke afstraffing. Daarna staan PSV en Marseille te popelen om de wond nóg groter te maken. Er is maar één manier om dat alles te voorkomen: hopen op een goede, ervaren controleur én goede interlandperiode waar alles plots samenvalt. Anders dreigt voor Heitinga een Kerst met zijn vrouw en kinderen voor de kerstboom.

