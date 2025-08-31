Aanvaller Luuk de Jong heeft zijn eerste goal voor FC Porto te pakken. De 35-jarige speler, die vorig seizoen uitkwam voor PSV, maakte de openingstreffer uit tegen Sporting Portugal. Het werd 1-2 voor FC Porto, getraind door Francesco Farioli, die overkwam van Ajax.

De voormalige aanvoerder van PSV maakten in de 61e minuut de eerste treffer tegen de regerend landskampioen. William verdubbelde de voorsprong van de bezoekers. Vervolgens passeerde Nehuen Pérez zijn eigen doelman.

De Jong had een basisplaats gekregen van trainer Francesco Fariolio en werd in de slotfase gewisseld. Pablo Rosario mocht na rust invallen. Hij kwam afgelopen week over van OGC Nice.

FC Porto

Porto is na vier speelronden zonder puntenverlies. De ploeg heeft nu een doelsaldo van 11-1. Het eigen doelpunt van Pérez was de eerste tegentreffer van dit seizoen in de competitie met de oud-trainer van Ajax op de bank.

Clubicoon Jorge Costa (53)

De Jong was nog maar net neergestreken in Portugal of clubicoon Jorge Costa (53) overleed. Costa speelde 383 wedstrijden voor de club en was aanvoerder van het team dat onder José Mourinho in 2004 de Champions League won ten koste van AS Monaco. De voormalig robuuste verdediger was net bezig aan zijn tweede seizoen als directeur, maar werd eerder in augustus getroffen door een hartstilstand.

Tekengeld Luuk de Jong

Lang twijfelde De Jong wat hij na vorig seizoen zou doen. Zijn verbintenis met PSV was afgelopen, maar het leek een optie dat hij een nieuw contract zou tekenen. Plots, zonder dat er geruchten over waren, werd hij gepresenteerd als aanwinst van FC Porto.

Johan Derksen zei destijds in Vandaag Inside: "Deze week hoorde ik van interne mensen, die het zouden moeten weten, hoe de transfer van Luuk de Jong tot stand gekomen is. Die was transfervrij, maar die heeft van zijn nieuwe club handgeld gekregen van tien miljoen én een salaris van 2 miljoen euro per jaar. Nou, dan zou ik ook nog eventjes naar het buitenland gaan.".

De Jong strijkt in zijn eerste jaar dus al 12 miljoen euro op, als we de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International mogen geloven.