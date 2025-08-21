Mitchell Dijks heeft een van de meest memorabele transfers van de zomer te pakken. De boomlange 32-jarige verdediger leverde zijn contract in bij Fortuna Sittard en tekende bij de kampioen van Vietman. Dat zorgde voor een hoop emoties bij Dijks.

Donderdagmiddag werd Dijks gepresenteerd bij Nam Dinh. De linksback tekende er een contract voor twee seizoenen. In gesprek met De Telegraaf onthult hij vanwege zijn lengte (1,94 meter) "een soort attractie" te zijn. "Mensen klampen me op straat aan en vragen me alleen even 'hello' te zeggen", zegt Dijks lachend.

Ver weg van zijn 'alles'

Dijks speelde in het verleden voor Norwich City (Engeland) en Bologna (Italië) buiten Nederland. Verder was hij toch binnen rijafstand van zijn moeder. Nu is hij tienduizenden kilometers van haar verwijderd. "Zij is alles voor mij. Maar na ruim 32 jaar is de navelstreng eindelijk doorgeknipt", verzekert Dijks.

"In het vliegtuig heb ik ook wel een traantje gelaten. Ik heb in mijn leven veel shit meegemaakt, daardoor veel moeten verwerken en veel geheeld. Het is goed me nu verder te ontwikkelen en op mezelf te zijn", aldus Dijks. Hij had naar eigen zeggen een "heftige jeugd" en het contact met zijn vader is verbroken. In Bologna zocht hij mentaal hulp. "Verder wil ik er niet te veel over zeggen, want dat is privé. Maar geloof me dat het soms zwaar is geweest."

'Kop eraf bijten'

Fortuna Sittard ging akkoord met zijn verzoek om te vertrekken. Dijks had Bali United voor ogen, waar veel Nederlanders zitten. Het werd Nam Dinh in Vietnam. Dijks: "Ik vroeg me af of ze daar überhaupt grasvelden hadden. Maar ik raakte snel onder de indruk." De linksback zit vooralsnog helemaal op zijn plek en heeft een goede band met de eigenaar van de club.

Nguyen Van Thien kwam ook met een opdracht voor Dijks, voor de wedstrijd tegen het Japanse Gamba Osaka in de Aziatische Champions League. De rechtsbuiten zal een zware kluif krijgen aan Dijks. "De eigenaar vroeg me 'diens kop eraf te bijten'. Komt voor elkaar", is de Nederlander duidelijk.