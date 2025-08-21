Het is een seizoen dat in Deventer en daarbuiten stof doet opwaaien: Go Ahead Eagles, de trotse maar bescheiden club uit de Eredivisie, staat dit jaar in de groepsfase van de Europa League. Een sprookje dat werkelijkheid werd dankzij de verrassende bekerwinst. Speler Evert Linthorst is vooral ex-directeur Paul Bosvelt héél dankbaar. "Gelukkig stak hij daar een stokje voor."

Linthorst speelde enkele jaren geleden nog in de Verenigde Arabische Emiraten, maar binnenkort mogelijk in de Europa League in het Stadio Olimpico van AS Roma of het Estádio do Dragão van FC Porto. "Het besef komt pas als we straks écht in een mooi groot stadion staan", zegt de middenvelder van Go Ahead Eagles, die op vrijdag 29 augustus in de koker gaan voor de loting.

"Als je dat 3,5 jaar geleden tegen mij had gezegd, had ik waarschijnlijk gedacht dat ik een miljoenencontract zou hebben", grapt Linthorst tegen Sportnieuws.nl. "Maar eigenlijk is het alleen maar mooi dat we het met Eagles hebben gehaald, dit is toch wel een beetje mijn thuis geworden."

Lat omhoog bij Kowet

Met Europees voetbal voor de deur wordt gefantaseerd over de magische avonden, maar toch moet ook worden nagedacht over het hoofddoel: lijfsbehoud. De balans tussen nationale en internationale verplichtingen wordt een uitdaging. "Niet in gevaar komen in de Eredivisie is het doel. Alleen, we hebben nu twee punten uit twee duels... Eerst maar eens een paar wedstrijden winnen. Ik denk dat we over tien potjes kunnen zeggen wat het doel is. Ik heb er vertrouwen in."

Go Ahead Eagles is geen club die gewend is om te gaan met druk. Linthorst merkt dat de lat, vooral vanuit fans en de buitenwereld, hoger ligt dan ooit. "Als wij als groep zeggen: we gaan voor handhaving, dan zeggen supporters: kom op, man. Alleen je speelt wel Europees voetbal met drie duels in acht dagen. We moeten ons eerst focussen op handhaving. Ik wil ook niemand die zegt dat we voor de play-offs gaan. Natuurlijk moeten we voor het maximale gaan, maar we moeten eerst ervaren hoe Europees voetbal is.”

Vertrek bij Eagles?

De afgelopen twee jaren is Linthorst niet weg te denken uit de as van Kowet, maar in de zomer van 2024 twijfelde hij nog openlijk over een toekomst in Deventer. "Er was een club uit Portugal, Rio Ave. Mijn agent en ik zagen dat toen als een mooie, nieuwe uitdaging, vooral ook omdat we net een mooi succesjaar hadden gehad met René Hake", doelt hij op de negende plek in de Eredivisie. "Maar gelukkig stak Paul Bosvelt een stokje voor die transfer, ik ben hem héél dankbaar."

Die beslissing van ex-TD bleek cruciaal in het sprookjesjaar dat daarop volgde, waarin Go Ahead zich naar de bekerfinale speelde en het ondenkbare presteerden door de KNVB Beker te winnen. "Natuurlijk blijf ik ambitieus”, zegt Linthorst stellig. “Alleen, nu hebben we die Europa League, dat wil je ook meemaken. Dat is uniek en kan niet iedere voetballer zeggen. Ik heb mijn contract verlengd dus ben de afgelopen maanden eigenlijk niet bezig geweest met een vertrek.”

