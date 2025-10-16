Tijjani Reijnders heeft een paar turbulente maanden achter de rug. De middenvelder heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijke spelen voor het Nederlands elftal en verdiende deze zomer een absolute toptransfer naar Manchester City. Nu heeft hij zich wederom voor jaren verbonden, maar dan aan een heel andere partij.

De 27-jarige geboren Zwollenaar gaat namelijk in zee met het bekende deodorantmerk Rexona. Dat maakt de profvoetballer bekend via zijn eigen Instagram-kanaal. "Samen inspireren we iedereen om elke dag in beweging te blijven en zijn grenzen te verleggen", zo valt er te lezen. Reijnders zal als ambassadeur vijf jaar lang aan het merk verbonden blijven.

Doorbraak bij AZ

Dat verleggen van grenzen is de laatste jaren zeker gelukt bij Reijnders. Via PEC Zwolle kwam hij in 2017 bij AZ terecht. Na onder meer veel wedstrijden bij Jong AZ en een verhuurperiode bij RKC brak hij definitief door in Alkmaar. Daar verdiende hij na een topseizoen een prachtige transfer naar de roemruchte Italiaanse club AC Milan.

Een 10 bij Premier League-debuut

En ook daar ontwikkelde Reijnders zich stormachtig. Na twee sterke jaren telde Manchester City maar liefst 75 miljoen euro neer voor de Nederlander. Daar begon hij met een subliem optreden in de Premier League. Tegen Wolverhampton Wanderers gaf hij een assist en scoorde hij. Sommige Engelse media gaven hem zelfs een '10' als rapportcijfer.

Ook buiten de lijnen baarde hij opzien in Engeland. Dat deed hij al voordat hij überhaupt een voetbal had aangeraakt tijdens een wedstrijd. Hij onderging immers een klassiek ritueel bij veel clubs: Reijnders moest een liedje zingen om het ijs te breken. Dat deed de Nederlander met het nummer One Dance van de wereldberoemde rapper Drake.

Op jacht naar WK-deelname

Reijnders kwam iets minder dan anderhalf jaar geleden met Nederland in actie op het EK van 2024. Onder bondscoach Ronald Koemen reikte Nederland tot de halve finale. Inmiddels is kwalificatie voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico ook heel dichtbij. Het zou voor Reijnders, als hij geselecteerd wordt, zijn eerste WK worden.

